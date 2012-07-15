"السديس" يشيد بجهود جوازات مطار المدينة في خدمة ضيوف الرحمن

خلال زيارته غرفة العمليات المشتركة بالمطار وصالات الحج

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس؛ بجهود موظفي الجوازات بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة.

جاء ذلك بعد اجتماعه بأعضاء غرفة العمليات المشتركة بالمطار، حيث قام بزيارة صالات الحج وكان في استقباله قائد قوات الحج بجوازات المطار العميد فواز بن قالط الفقير.

وشاهد السديس؛ آلية عمل موظفي الجوازات وتفانيهم لخدمة ضيوف بيت الله الحرام.

وقال السديس؛ لمنسوبي الجوازات: أنتم تبذلون جهوداً كبيرة في خدمة الحجيج، وهذا شرف عظيم وخدمة جليلة اصطفاها الله لكم.

وأضاف، لكم الأثر الكبير والبصمة العظيمة التي تنطلق من الإيمان المطلق بهذه الرسالة الملقاة على عواتقكم لخدمة ضيوف الرحمن.

من جهته، قدّم العميد فواز الفقير؛ شكره وامتنانه للدكتور عبدالرحمن السديس؛ على هذه الزيارة والكلمات التي كان فيها الكثير من التحفيز والتشجيع لمنسوبي الجوازات في المطار، الذين يبذلون جهوداً كبيرة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام.