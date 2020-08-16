النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الغذاء والدواء" تنضمّ إلى شبكة معلومات التسعير والتعويض للمستحضرات الصيدلانية

بهدف فتح باب التعاون والدراسات البحثية في هذا المجال وإيجاد فرص التطوير

انضمّت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى "شبكة معلومات التسعير والتعويض الوطني للمستحضرات الصيدلانية"، التي يرعاها المركز التعاوني لمنظمة الصحة العالمية لتسعير وتعويض المستحضرات الصيدلانية (WHO cc).

وتهدف الشبكة إلى تبادل ومشاركة الخبرات والمعلومات حول تسعير المستحضرات الصيدلانية، وإعداد ونشر الدراسات البحثية المتعلقة بأسعارها، وإقامة المؤتمرات العلمية المتعلقة بتسعير المستحضرات الصيدلانية وطنياً، حيث ترتكز رسالة الشبكة على الإسهام في الحصول على الأدوية الأساسية الآمنة والفعّالة وذات الجودة بتكلفة منصفة ومستدامة في أوروبا والعالم.

ويعطي انضمام الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى هذه الشبكة فرصة لفتح باب التعاون في مجال التسعير الوطني للمستحضرات الصيدلانية، والدراسات البحثية في هذا المجال، كما سينعكس ذلك في التوافق مع الممارسات العالمية في هذا المجال وإيجاد فرص التطوير، ومشاركة المعلومات المهمّة حيال التسعير والتعويض الوطني للمستحضرات الصيدلانية ودخولها إلى السوق، إضافة إلى التعرّف عن قرب على عمل المنظمات العالمية وإمكانية استضافة المملكة أحداثاً متعلقة بذلك.

وبدأت شبكة معلومات التسعير والتعويض الوطني للمستحضرات الصيدلانية (Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information Network) أعمالها عام 2005 بانضمام 28 دولة من دول الاتحاد الأوروبي إليها، ومشاركة المعلومات بين الدول الأوروبية وإجراء الدراسات والبحوث وعقد المؤتمرات العلمية المتعلقة بتسعير المستحضرات الصيدلانية وتعويضها وطنياً، وتوسعت الشبكة لتشمل دولاً خارج الاتحاد الأوروبي مثل مصر وكندا وأستراليا، وتضم حالياً جهات حكومية عدة من أكثر من 50 دولة حول العالم معنية بتسعير وتعويض المستحضرات الصيدلانية.

هيئة الغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الغذاء والدواء" تنضمّ إلى شبكة معلومات التسعير والتعويض للمستحضرات الصيدلانية
سبق

انضمّت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى "شبكة معلومات التسعير والتعويض الوطني للمستحضرات الصيدلانية"، التي يرعاها المركز التعاوني لمنظمة الصحة العالمية لتسعير وتعويض المستحضرات الصيدلانية (WHO cc).

وتهدف الشبكة إلى تبادل ومشاركة الخبرات والمعلومات حول تسعير المستحضرات الصيدلانية، وإعداد ونشر الدراسات البحثية المتعلقة بأسعارها، وإقامة المؤتمرات العلمية المتعلقة بتسعير المستحضرات الصيدلانية وطنياً، حيث ترتكز رسالة الشبكة على الإسهام في الحصول على الأدوية الأساسية الآمنة والفعّالة وذات الجودة بتكلفة منصفة ومستدامة في أوروبا والعالم.

ويعطي انضمام الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى هذه الشبكة فرصة لفتح باب التعاون في مجال التسعير الوطني للمستحضرات الصيدلانية، والدراسات البحثية في هذا المجال، كما سينعكس ذلك في التوافق مع الممارسات العالمية في هذا المجال وإيجاد فرص التطوير، ومشاركة المعلومات المهمّة حيال التسعير والتعويض الوطني للمستحضرات الصيدلانية ودخولها إلى السوق، إضافة إلى التعرّف عن قرب على عمل المنظمات العالمية وإمكانية استضافة المملكة أحداثاً متعلقة بذلك.

وبدأت شبكة معلومات التسعير والتعويض الوطني للمستحضرات الصيدلانية (Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information Network) أعمالها عام 2005 بانضمام 28 دولة من دول الاتحاد الأوروبي إليها، ومشاركة المعلومات بين الدول الأوروبية وإجراء الدراسات والبحوث وعقد المؤتمرات العلمية المتعلقة بتسعير المستحضرات الصيدلانية وتعويضها وطنياً، وتوسعت الشبكة لتشمل دولاً خارج الاتحاد الأوروبي مثل مصر وكندا وأستراليا، وتضم حالياً جهات حكومية عدة من أكثر من 50 دولة حول العالم معنية بتسعير وتعويض المستحضرات الصيدلانية.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
02:19 PM

"الغذاء والدواء" تنضمّ إلى شبكة معلومات التسعير والتعويض للمستحضرات الصيدلانية

بهدف فتح باب التعاون والدراسات البحثية في هذا المجال وإيجاد فرص التطوير

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
335

انضمّت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى "شبكة معلومات التسعير والتعويض الوطني للمستحضرات الصيدلانية"، التي يرعاها المركز التعاوني لمنظمة الصحة العالمية لتسعير وتعويض المستحضرات الصيدلانية (WHO cc).

وتهدف الشبكة إلى تبادل ومشاركة الخبرات والمعلومات حول تسعير المستحضرات الصيدلانية، وإعداد ونشر الدراسات البحثية المتعلقة بأسعارها، وإقامة المؤتمرات العلمية المتعلقة بتسعير المستحضرات الصيدلانية وطنياً، حيث ترتكز رسالة الشبكة على الإسهام في الحصول على الأدوية الأساسية الآمنة والفعّالة وذات الجودة بتكلفة منصفة ومستدامة في أوروبا والعالم.

ويعطي انضمام الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى هذه الشبكة فرصة لفتح باب التعاون في مجال التسعير الوطني للمستحضرات الصيدلانية، والدراسات البحثية في هذا المجال، كما سينعكس ذلك في التوافق مع الممارسات العالمية في هذا المجال وإيجاد فرص التطوير، ومشاركة المعلومات المهمّة حيال التسعير والتعويض الوطني للمستحضرات الصيدلانية ودخولها إلى السوق، إضافة إلى التعرّف عن قرب على عمل المنظمات العالمية وإمكانية استضافة المملكة أحداثاً متعلقة بذلك.

وبدأت شبكة معلومات التسعير والتعويض الوطني للمستحضرات الصيدلانية (Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information Network) أعمالها عام 2005 بانضمام 28 دولة من دول الاتحاد الأوروبي إليها، ومشاركة المعلومات بين الدول الأوروبية وإجراء الدراسات والبحوث وعقد المؤتمرات العلمية المتعلقة بتسعير المستحضرات الصيدلانية وتعويضها وطنياً، وتوسعت الشبكة لتشمل دولاً خارج الاتحاد الأوروبي مثل مصر وكندا وأستراليا، وتضم حالياً جهات حكومية عدة من أكثر من 50 دولة حول العالم معنية بتسعير وتعويض المستحضرات الصيدلانية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,951
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,330
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,307
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,694

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان
مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة