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أمير الشرقية يوجه بضرورة توعية الطلاب بمتطلبات سوق العمل

خلال لقائه أعضاء المجلس الاستشاري للتدريب بالمنطقة

التقى أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، الاثنين، المجلس الاستشاري للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، برئاسة مدير إدارته العامة، محمد بن سليمان السلوم، وعمداء الكليات التقنية ومدراء المعاهد الثانوية الصناعية بالشرقية.

ونوه الأمير سعود بن نايف، بالدور الهام لقطاع التدريب التقني والمهني في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، مؤكدًا أهمية مواكبة هذه التخصصات لمتطلبات رؤية المملكة 2030، والحرص على إشراك القطاع الخاص في معرفة هذه الاحتياجات.

وشدد على ضرورة التنسيق مع مختلف الجهات لاستشراف احتياجات المستقبل، والعمل المستمر لتطوير ما يقدم من برامج تأهيلية وتدريبية، والعمل على توعية الطلاب بهذه الاحتياجات.

ولفت إلى أهمية قياس مخرجات هذه المعاهد والكليات، والعمل على تطويره ليكون وفق تطلعات القيادة الرشيدة -أعزها الله -، والبحث عن الشراكات الفاعلة في مختلف القطاعات، لتمكين هذه القدرات من ممارسة ما تعلمته في مقاعد التدريب.

من جهته، قدم السلوم باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس الاستشاري، الشكر والتقدير للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على الدعم والمساندة والتوجيهات السديدة المستمرة لبرامج ومناشط التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية.

أمير المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الشرقية يوجه بضرورة توعية الطلاب بمتطلبات سوق العمل
سبق

التقى أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، الاثنين، المجلس الاستشاري للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، برئاسة مدير إدارته العامة، محمد بن سليمان السلوم، وعمداء الكليات التقنية ومدراء المعاهد الثانوية الصناعية بالشرقية.

ونوه الأمير سعود بن نايف، بالدور الهام لقطاع التدريب التقني والمهني في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، مؤكدًا أهمية مواكبة هذه التخصصات لمتطلبات رؤية المملكة 2030، والحرص على إشراك القطاع الخاص في معرفة هذه الاحتياجات.

وشدد على ضرورة التنسيق مع مختلف الجهات لاستشراف احتياجات المستقبل، والعمل المستمر لتطوير ما يقدم من برامج تأهيلية وتدريبية، والعمل على توعية الطلاب بهذه الاحتياجات.

ولفت إلى أهمية قياس مخرجات هذه المعاهد والكليات، والعمل على تطويره ليكون وفق تطلعات القيادة الرشيدة -أعزها الله -، والبحث عن الشراكات الفاعلة في مختلف القطاعات، لتمكين هذه القدرات من ممارسة ما تعلمته في مقاعد التدريب.

من جهته، قدم السلوم باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس الاستشاري، الشكر والتقدير للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على الدعم والمساندة والتوجيهات السديدة المستمرة لبرامج ومناشط التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
06:50 PM

أمير الشرقية يوجه بضرورة توعية الطلاب بمتطلبات سوق العمل

خلال لقائه أعضاء المجلس الاستشاري للتدريب بالمنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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التقى أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، الاثنين، المجلس الاستشاري للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، برئاسة مدير إدارته العامة، محمد بن سليمان السلوم، وعمداء الكليات التقنية ومدراء المعاهد الثانوية الصناعية بالشرقية.

ونوه الأمير سعود بن نايف، بالدور الهام لقطاع التدريب التقني والمهني في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، مؤكدًا أهمية مواكبة هذه التخصصات لمتطلبات رؤية المملكة 2030، والحرص على إشراك القطاع الخاص في معرفة هذه الاحتياجات.

وشدد على ضرورة التنسيق مع مختلف الجهات لاستشراف احتياجات المستقبل، والعمل المستمر لتطوير ما يقدم من برامج تأهيلية وتدريبية، والعمل على توعية الطلاب بهذه الاحتياجات.

ولفت إلى أهمية قياس مخرجات هذه المعاهد والكليات، والعمل على تطويره ليكون وفق تطلعات القيادة الرشيدة -أعزها الله -، والبحث عن الشراكات الفاعلة في مختلف القطاعات، لتمكين هذه القدرات من ممارسة ما تعلمته في مقاعد التدريب.

من جهته، قدم السلوم باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس الاستشاري، الشكر والتقدير للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على الدعم والمساندة والتوجيهات السديدة المستمرة لبرامج ومناشط التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية.

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