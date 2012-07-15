الأهلي يفتتح ودياته بانتصار على "فرازدين الكرواتي"

تغلب فريق الأهلي الأول لكرة القدم على فرازدين الكرواتي، بنتيجك 3-2 وذلك في أولى تجاربه الودية بمعسكره المقام حالياً في النمسا.

سجل أهداف الأهلي عمر السومة "هدفين" في الدقيقتين 18، 25 وعبدالفتاح عسيري في الدقيقة 29.

وكان برانكو مدرب الأهلي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

ياسر المسيليم، سعيد المولد، محمد آل فتيل، سانتوس، حسين عبد الغني، سلمان المؤشر، عبد الفتاح عسيري، حسين المقهوي ،دي سوزا، عمر السومة، دجانيني.

وفي الشوط الثاني أخرج المدرب القائمة الأساسية وأشرك كلاً من:



باسم العطالله، عبدالباسط هندي، محمد خبراني، عبدالله حسون، خالد البركة، علي الأسمري، نوح الموسى، عبدالرحمن غريب، دانييل ألكسيتش، سلطان مندش، مهند عسيري.