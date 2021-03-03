"رويترز": لقاء سري بين مسؤولين أمريكيين وجماعة الحوثي

"كينج" طالبهم بإجراء محادثات مع الرياض بشأن وقف إطلاق النار

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرَين، وصفتهما بالمطلعَين، أن مسؤولين أمريكيين كبارًا عقدوا أول اجتماع مباشر مع مسؤولين من جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في سلطنة عُمان.

وقالت المصادر إن المحادثات التي لم يعلن عنها أي من الجانبين رسميًّا جرت في العاصمة العمانية مسقط في 26 فبراير بين المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينج، وكبير مفاوضي الحوثيين محمد عبد السلام.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء الماضي عقوبات جديدة على اثنين من قادة الحوثيين العسكريين؛ وذلك بسبب جلبهما أسلحة من إيران، وتكثيف هجماتها على السعودية.

وذكرت "رويترز" أن ليندر كينج التقى عبدالسلام في مسقط بعد اجتماعه مع مسؤولين من السعودية والأمم المتحدة في الرياض، كما زار الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر خلال جولته بالمنطقة.

وفي السياق نفسه، ذكر المصدر أن ليندر كينج طالب الحوثيين بوقف هجوم مأرب، وشجع الحركة على الدخول بجدية في محادثات مع الرياض بشأن وقف إطلاق النار.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت خلال الأسبوع الجاري أن الحوثيين يفاقمون المحنة الإنسانية الرهيبة للشعب اليمني، وتدين بشدة هجماتهم المستمرة على مأرب، وهجماتهم الأخرى في المنطقة، بما في ذلك الهجوم المعقد الذي جرى في 27 فبراير، الذي أصاب مناطق مدنية هناك باستخدام عدد من الطائرات دون طيار، وأيضًا الهجوم الصاروخي على الرياض. ومن جديد، هاجموا في 1 مارس مدينة جازان السعودية؛ وأُصيب خمسة مدنيين.



