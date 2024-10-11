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حساب المواطن: إيداع دعم أكتوبر يستمر لنهاية اليوم

للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج

بدأ برنامج حساب المواطن إيداع الدعم المخصّص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن.

وأكّد البرنامج عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الأحد، بإذن الله.

حساب المواطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حساب المواطن: إيداع دعم أكتوبر يستمر لنهاية اليوم
سبق

بدأ برنامج حساب المواطن إيداع الدعم المخصّص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن.

وأكّد البرنامج عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الأحد، بإذن الله.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
11:31 AM

حساب المواطن: إيداع دعم أكتوبر يستمر لنهاية اليوم

للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,332

بدأ برنامج حساب المواطن إيداع الدعم المخصّص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن.

وأكّد البرنامج عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الأحد، بإذن الله.

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