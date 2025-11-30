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الكويت: الأمن والاستقرار في العالم مرهون بنزع السلاح النووي من الشرق الأوسط

أكدت أنه لا تنازل عن إخضاع المنشآت والبرامج النووية لنظام الضمانات الشاملة

أكدت دولة الكويت موقفها الثابت والراسخ أن الأمن والأمان والاستقرار في العالم لن يتحقق إلا بنزع السلاح النووي والتخلص منه نهائيًا في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة منصور العتيبي، في كلمة ألقاها خلال ترؤسه أعمال الدورة الثانية لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط أمس، أن الكويت تولي اهتمامًا كبيرًا بمكافحة انتشار ونزع الاسلحة بصنوفها المتنوعة، ولا سيما الأسلحة النووية إدراكاً منها بما تشكله الأسلحة، خاصة النووية، من تهديد للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن الكويت بصفتها رئيسة الدورة الحالية للمؤتمر ستستمر في تبني نهج مفتوح وشفاف وشامل لنزع الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل جنبًا إلى جنب مع الدول المعنية المشاركة بالمؤتمر.

وشدّد المندوب الكويتي على أن هدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وإخضاع جميع المنشآت والبرامج النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تنازل عنه، داعيًا إلى أهمية عمل الدول سويًا للوصول إلى هذه الغاية المشتركة.

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الكويت: الأمن والاستقرار في العالم مرهون بنزع السلاح النووي من الشرق الأوسط
سبق

أكدت دولة الكويت موقفها الثابت والراسخ أن الأمن والأمان والاستقرار في العالم لن يتحقق إلا بنزع السلاح النووي والتخلص منه نهائيًا في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة منصور العتيبي، في كلمة ألقاها خلال ترؤسه أعمال الدورة الثانية لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط أمس، أن الكويت تولي اهتمامًا كبيرًا بمكافحة انتشار ونزع الاسلحة بصنوفها المتنوعة، ولا سيما الأسلحة النووية إدراكاً منها بما تشكله الأسلحة، خاصة النووية، من تهديد للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن الكويت بصفتها رئيسة الدورة الحالية للمؤتمر ستستمر في تبني نهج مفتوح وشفاف وشامل لنزع الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل جنبًا إلى جنب مع الدول المعنية المشاركة بالمؤتمر.

وشدّد المندوب الكويتي على أن هدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وإخضاع جميع المنشآت والبرامج النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تنازل عنه، داعيًا إلى أهمية عمل الدول سويًا للوصول إلى هذه الغاية المشتركة.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
01:06 PM

الكويت: الأمن والاستقرار في العالم مرهون بنزع السلاح النووي من الشرق الأوسط

أكدت أنه لا تنازل عن إخضاع المنشآت والبرامج النووية لنظام الضمانات الشاملة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت دولة الكويت موقفها الثابت والراسخ أن الأمن والأمان والاستقرار في العالم لن يتحقق إلا بنزع السلاح النووي والتخلص منه نهائيًا في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة منصور العتيبي، في كلمة ألقاها خلال ترؤسه أعمال الدورة الثانية لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط أمس، أن الكويت تولي اهتمامًا كبيرًا بمكافحة انتشار ونزع الاسلحة بصنوفها المتنوعة، ولا سيما الأسلحة النووية إدراكاً منها بما تشكله الأسلحة، خاصة النووية، من تهديد للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن الكويت بصفتها رئيسة الدورة الحالية للمؤتمر ستستمر في تبني نهج مفتوح وشفاف وشامل لنزع الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل جنبًا إلى جنب مع الدول المعنية المشاركة بالمؤتمر.

وشدّد المندوب الكويتي على أن هدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وإخضاع جميع المنشآت والبرامج النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تنازل عنه، داعيًا إلى أهمية عمل الدول سويًا للوصول إلى هذه الغاية المشتركة.

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