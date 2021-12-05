مركز "إثراء" يستضيف قرعة البطولة الآسيوية العشرين لكرة اليد

تقام في المنطقة الشرقية بمشاركة 17 منتخباً

تقام، غداً الاثنين، قرعة البطولة الآسيوية العشرين للمنتخبات لكرة اليد والمؤهلة لبطولة العالم 2023 "بولندا- السويد"، والتي ستقام في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 18-31 يناير المقبل، بمشاركة 17 منتخباً.

وتجرى مراسم القرعة في الساعة الثالثة عصراً في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" بالمنطقة الشرقية، كما سيتم الكشف عن شعار وهوية البطولة، بالإضافة إلى إعلان الطاقم الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة اليد.

وسيتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى أربع مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى والثانية والثالثة أربعة منتخبات، فيما ستضم المجموعة الرابعة خمسة منتخبات، يتأهل منها المركز الأول والثاني إلى الدور الرئيس، الذي يتألف من 8 فرق سيتم توزيعها على مجموعتين تلعبان بنظام الدوري، ويتأهل منها صاحبا المركز الأول والثاني إلى الدور نصف النهائي ويتأهل مباشرة إلى بطولة العالم.

ويشارك في البطولة إلى جانب "المستضيف" المنتخب السعودي، كل من منتخبات: قطر، الكويت، الإمارات، عمان، البحرين، إيران، كوريا الجنوبية، اليابان، أستراليا، الأردن، العراق، الهند، أوزباكستان، سنغافورة، هونغ كونغ، وفيتنام.