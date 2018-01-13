"خالد بن سلمان" يكشف عن آلية التحكيم في مسابقة "20 نخبة النخبة"

أكد اكتمال الاستعدادات وأوضح الشروط المطلوبة

أكد رئيس لجان التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الأمير خالد بن سلمان بن محمد آل سعود، اكتمال الاستعدادات لانطلاقة مسابقة "20 نخبة النخبة"، منوهاً إلى أهمية أن يكون اللون صافياً، بحيث لن يقبل أي لون مزيج بين لونين.

وقال الأمير خالد بن سلمان إن "من شروط المشاركة يجب أن تكون الفرديات الموجودة سبق لها المشاركة في النسخة الحالية من المهرجان، وألا تكون مجدّعة".

وأضاف: "نتمنى من الجميع التعاون، والحضور من الساعة السادسة والنصف صباحاً إلى السابعة والنصف صباحاً عبر البوابة 1، على أن يحضر المالك ومعه عامل أو اثنان بالحد الأقصى؛ لتقليد حلاله بالأرقام من 1 إلى 20 حسب الأجمل والأجمل، وسنقدم لهم المساعدة من خلال العمالة الموجودة في المهرجان".

وعن آلية التحكيم قال: "اتضحت الصورة الآن في أعداد المشاركين في الشعل والصفر والتي ستعرض غدا الاثنين، وسيكون التحكيم وفق المستويات والتقييم بدرجات متفاوتة ومختلفة للمجموعة، ويجب على المالك أن يكون لديه خلفية فيوضع الأقوى من حلاله في المقدمة".

وأوضح الأمير خالد أنه درس الوضع مع لجان التحكيم من أجل الوصول لآلية تحقق أدق مستوى، مضيفاً: "مسابقة النخبة هي مسابقة فرديات ولا تؤخذ بمعيار مسابقة الجمل، ووجدنا أن أنسب طريقة هي مقارنة كل رقم بمقابله في المنافسين الآخرين".

وتابع: "مثلاً إذا كان لدينا ثلاثة ملاك متنافسين، يرقم كل مالك إبله من 1 إلى 20 بحيث يبدأ بإعطاء الرقم 1 لأفضل فردية يراها، ورقم 2 للأقل منها حسب وجهة نظره وهكذا حتى الرقم 20، بعدها يتم إدخال الفرديات التي تحمل الرقم واحد من المنافسين الثلاثة، وتمنح لجان التحكيم كل فردية تقييماً معيناً، فمثلاً أعطيت واحدة 60 درجة والثانية 59 والثالثة 58، يأتي الدور على الفرديات التي تحمل الرقم اثنين ويتم تقيمها ومنحها درجات أقل من التي مُنِحت للتي تحمل الرقم واحد، كـ 57 و56 و55 وهكذا مع بقية الأرقام من 3 إلى 20 وفي نهاية المطاف يفوز من حصد أعلى رصيد من الدرجات".

وكشف رئيس لجنة التحكيم أن ترك المالك ترقيم إبله بنفسه يعتبر نوعاً من المشاركة في التحكيم؛ حتى لا يأتي من يقول (تم وضع فرديتي مع أخرى تفوقها).

وحول إذا كان هنالك تقييم موحد، وهل للسن دور في الفصل، قال الأمير خالد: "الزين يفرض نفسه في الدق والجل، أما كبيرة السن فبالتأكيد كبر السن يؤثر عليها، أما الدق والجل فلا يؤثر عليها سنها بقدر ما يؤثر زينها".