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الجيش الليبي يعلن مقتل 10 جنود أتراك في ضربة استهدفت مقرهم  بقاعدة معيتيقة العسكرية

تعليق رحلات الطيران في المطار نتيجة القصف المتواصل

أعلن رئيس غرفة عمليات المنطقة الغربية بالجيش الوطني الليبي اللواء المبروك الغزوي، أن 10 جنود أتراك على الأقل قتلوا في ضربة دقيقة للجيش الليبي، استهدف مقرًا تابعًا للقوات التركية في قاعدة معيتيقة العسكرية، بالعاصمة طرابلس.

فيما أعلنت سلطات الطيران المدني الليبية اليوم، تعليق رحلات الطيران في المطار نتيجة القصف المتواصل على المطار .
وكان مصدر عسكري ليبي، قد أعلن، أن القوات المسلحة الليبية استهدفت الشق العسكري التركي في قاعدة معيتيقة الجوية الواقعة في منطقة جنزور بالعاصمة طرابلس أمس الخميس، ما أسفر عن مقتل 10 جنود أتراك.

رئيس غرفة عمليات المنطقة الغربية الجيش الوطني الليبي اللواء المبروك الغزوي قاعدة معيتيقة العسكرية العاصمة طرابلس

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش الليبي يعلن مقتل 10 جنود أتراك في ضربة استهدفت مقرهم  بقاعدة معيتيقة العسكرية
سبق

أعلن رئيس غرفة عمليات المنطقة الغربية بالجيش الوطني الليبي اللواء المبروك الغزوي، أن 10 جنود أتراك على الأقل قتلوا في ضربة دقيقة للجيش الليبي، استهدف مقرًا تابعًا للقوات التركية في قاعدة معيتيقة العسكرية، بالعاصمة طرابلس.

فيما أعلنت سلطات الطيران المدني الليبية اليوم، تعليق رحلات الطيران في المطار نتيجة القصف المتواصل على المطار .
وكان مصدر عسكري ليبي، قد أعلن، أن القوات المسلحة الليبية استهدفت الشق العسكري التركي في قاعدة معيتيقة الجوية الواقعة في منطقة جنزور بالعاصمة طرابلس أمس الخميس، ما أسفر عن مقتل 10 جنود أتراك.

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
02:27 PM
اخر تعديل
28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
03:52 PM

الجيش الليبي يعلن مقتل 10 جنود أتراك في ضربة استهدفت مقرهم  بقاعدة معيتيقة العسكرية

تعليق رحلات الطيران في المطار نتيجة القصف المتواصل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,791

أعلن رئيس غرفة عمليات المنطقة الغربية بالجيش الوطني الليبي اللواء المبروك الغزوي، أن 10 جنود أتراك على الأقل قتلوا في ضربة دقيقة للجيش الليبي، استهدف مقرًا تابعًا للقوات التركية في قاعدة معيتيقة العسكرية، بالعاصمة طرابلس.

فيما أعلنت سلطات الطيران المدني الليبية اليوم، تعليق رحلات الطيران في المطار نتيجة القصف المتواصل على المطار .
وكان مصدر عسكري ليبي، قد أعلن، أن القوات المسلحة الليبية استهدفت الشق العسكري التركي في قاعدة معيتيقة الجوية الواقعة في منطقة جنزور بالعاصمة طرابلس أمس الخميس، ما أسفر عن مقتل 10 جنود أتراك.

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