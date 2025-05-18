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"بلدية الشرائع" تغلق أحد أشهر المطاعم في مكة لمخالفته "ثقافة التباعد"

تجاوبًا مع "سبق" بعد توثيق وجود مخالفات

أغلقت بلدية الشرائع الفرعية أحد أشهر مطاعم تقديم الوجبات السريعة في الشرائع بعد رصد مخالفات واضحة لثقافة التباعد؛ وذلك تجاوبًا مع "سبق".

وتفصيلاً، وثَّقت "سبق" تجمعًا في أحد المطاعم الشهيرة لتقديم الوجبات السريعة في الشرائع، وهو مخالفة لاشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تنص على عدم نزول مندوب التوصيل من مركبته، وبقائه فيها، ويتولى مقدم الخدمة مباشرته في المركبة وتسليمه الطلب.

وتجاوبت بلدية الشرائع مع "سبق"، ووقفت ميدانيًّا على الموقع، ووجّهت بإغلاقه لحين تطبيق اشتراطات السلامة، وإعادة تنظيم تقديم الخدمة للعملاء حسب الشروط والتدابير المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وشرع المطعم الشهير في إعادة تنظيم وطريقة تقديم الخدمة لشركات التوصيل وفقًا للاشتراطات الموجَّه بالعمل بها، وذلك عن طريق المركبات.

مكة المكرمة بلدية الشرائع الفرعية المطاعم فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بلدية الشرائع" تغلق أحد أشهر المطاعم في مكة لمخالفته "ثقافة التباعد"
سبق

أغلقت بلدية الشرائع الفرعية أحد أشهر مطاعم تقديم الوجبات السريعة في الشرائع بعد رصد مخالفات واضحة لثقافة التباعد؛ وذلك تجاوبًا مع "سبق".

وتفصيلاً، وثَّقت "سبق" تجمعًا في أحد المطاعم الشهيرة لتقديم الوجبات السريعة في الشرائع، وهو مخالفة لاشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تنص على عدم نزول مندوب التوصيل من مركبته، وبقائه فيها، ويتولى مقدم الخدمة مباشرته في المركبة وتسليمه الطلب.

وتجاوبت بلدية الشرائع مع "سبق"، ووقفت ميدانيًّا على الموقع، ووجّهت بإغلاقه لحين تطبيق اشتراطات السلامة، وإعادة تنظيم تقديم الخدمة للعملاء حسب الشروط والتدابير المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وشرع المطعم الشهير في إعادة تنظيم وطريقة تقديم الخدمة لشركات التوصيل وفقًا للاشتراطات الموجَّه بالعمل بها، وذلك عن طريق المركبات.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
11:16 PM

"بلدية الشرائع" تغلق أحد أشهر المطاعم في مكة لمخالفته "ثقافة التباعد"

تجاوبًا مع "سبق" بعد توثيق وجود مخالفات

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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أغلقت بلدية الشرائع الفرعية أحد أشهر مطاعم تقديم الوجبات السريعة في الشرائع بعد رصد مخالفات واضحة لثقافة التباعد؛ وذلك تجاوبًا مع "سبق".

وتفصيلاً، وثَّقت "سبق" تجمعًا في أحد المطاعم الشهيرة لتقديم الوجبات السريعة في الشرائع، وهو مخالفة لاشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تنص على عدم نزول مندوب التوصيل من مركبته، وبقائه فيها، ويتولى مقدم الخدمة مباشرته في المركبة وتسليمه الطلب.

وتجاوبت بلدية الشرائع مع "سبق"، ووقفت ميدانيًّا على الموقع، ووجّهت بإغلاقه لحين تطبيق اشتراطات السلامة، وإعادة تنظيم تقديم الخدمة للعملاء حسب الشروط والتدابير المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وشرع المطعم الشهير في إعادة تنظيم وطريقة تقديم الخدمة لشركات التوصيل وفقًا للاشتراطات الموجَّه بالعمل بها، وذلك عن طريق المركبات.

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