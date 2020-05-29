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شرطة الرياض تُطيح بثلاثيني ارتكب سرقات بقيمة 280 ألف ريال

جرائمه شملت عددًا من الصيدليات والمراكز التجارية.. وأقر بفعله

بث "سناب الداخلية" مقطع فيديو يكشف عن تمكّن إدارة البحث والتحري بشرطة الرياض، من تعقب جريمة وضبط مرتكبيها، وفق الاستدلالات البحثية؛ وذلك بعد الاشتباه في تورط شخص يبلغ من العمر 30 عامًا في عدد من السرقات المختلفة.

وقالت شرطة الرياض: تم رصد ضلوع المتهم في سرقة عدد من الصيدليات والمراكز التجارية بعد اقتحامها وكسر أقفالها والاستيلاء على الأموال منها.

وأضافت: وفقًا للمتابعة الدقيقة الميدانية للمذكور، تم تعقبه وإلقاء القبض عليه متلبسًا وهو يقوم بتكسير باب غرفة صرافة أحد البنوك بشرق الرياض، بواسطة آلة صلبة كانت بحوزته.

وأردفت: المتهم اعترف بارتكاب أربع محاولات سرقة لأجهزة صرافة عدد من البنوك، وسرقة سبعة مراكز تجارية و33 صيدلية، منها ست صيدليات بالمنطقة الشرقية، وتجاوزت المبالغ التي استولى عليها خلال عمليات السرقة 280 ألف ريال، وقد تم توقيفه تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

شرطة الرياض الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض تُطيح بثلاثيني ارتكب سرقات بقيمة 280 ألف ريال
سبق

بث "سناب الداخلية" مقطع فيديو يكشف عن تمكّن إدارة البحث والتحري بشرطة الرياض، من تعقب جريمة وضبط مرتكبيها، وفق الاستدلالات البحثية؛ وذلك بعد الاشتباه في تورط شخص يبلغ من العمر 30 عامًا في عدد من السرقات المختلفة.

وقالت شرطة الرياض: تم رصد ضلوع المتهم في سرقة عدد من الصيدليات والمراكز التجارية بعد اقتحامها وكسر أقفالها والاستيلاء على الأموال منها.

وأضافت: وفقًا للمتابعة الدقيقة الميدانية للمذكور، تم تعقبه وإلقاء القبض عليه متلبسًا وهو يقوم بتكسير باب غرفة صرافة أحد البنوك بشرق الرياض، بواسطة آلة صلبة كانت بحوزته.

وأردفت: المتهم اعترف بارتكاب أربع محاولات سرقة لأجهزة صرافة عدد من البنوك، وسرقة سبعة مراكز تجارية و33 صيدلية، منها ست صيدليات بالمنطقة الشرقية، وتجاوزت المبالغ التي استولى عليها خلال عمليات السرقة 280 ألف ريال، وقد تم توقيفه تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
05:19 PM

شرطة الرياض تُطيح بثلاثيني ارتكب سرقات بقيمة 280 ألف ريال

جرائمه شملت عددًا من الصيدليات والمراكز التجارية.. وأقر بفعله

A A A
هادي العصيمي - الرياض
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4,709

بث "سناب الداخلية" مقطع فيديو يكشف عن تمكّن إدارة البحث والتحري بشرطة الرياض، من تعقب جريمة وضبط مرتكبيها، وفق الاستدلالات البحثية؛ وذلك بعد الاشتباه في تورط شخص يبلغ من العمر 30 عامًا في عدد من السرقات المختلفة.

وقالت شرطة الرياض: تم رصد ضلوع المتهم في سرقة عدد من الصيدليات والمراكز التجارية بعد اقتحامها وكسر أقفالها والاستيلاء على الأموال منها.

وأضافت: وفقًا للمتابعة الدقيقة الميدانية للمذكور، تم تعقبه وإلقاء القبض عليه متلبسًا وهو يقوم بتكسير باب غرفة صرافة أحد البنوك بشرق الرياض، بواسطة آلة صلبة كانت بحوزته.

وأردفت: المتهم اعترف بارتكاب أربع محاولات سرقة لأجهزة صرافة عدد من البنوك، وسرقة سبعة مراكز تجارية و33 صيدلية، منها ست صيدليات بالمنطقة الشرقية، وتجاوزت المبالغ التي استولى عليها خلال عمليات السرقة 280 ألف ريال، وقد تم توقيفه تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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