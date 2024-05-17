الإمارات.. 6 وفيات و731 إصابة جديدة بـ "كورونا"

إجمالي الضحايا 220 حالة والإصابات ترتفع لـ 23358

كشفت الجهات المختصة بالإمارات، اليوم، عن تسجيل 6 وفيات جديدة بكورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 220 حالة، وتسجيل 731 إصابة جديدة ترفع الإجمالي إلى 23358 حالة.

تفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، إجراءها أكثر من 40 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية، أسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 731 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 23358 حالة.

وأعلنت الوزارة 6 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 220 حالة، كما أعلنت الوزارة شفاء 581 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 8512.