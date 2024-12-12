النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

مجلس الوزراء يقر سياسات حساب المواطن وبدء تصحيح بعض منتجات الطاقة

تحويل مطار الرياض إلى منشأة رقمية عالمية المستوى تُثري تجربة المسافرين

في مذكرة تفاهم وقّعتها "مطارات العاصمة" و"جنرال إلكتريك" تعتمد معايير الكفاءة

وقّعت شركة "مطارات الرياض" وشركة "جنرال إلكتريك"، اليوم الثلاثاء، مذكرةَ تفاهم للعمل على تحويل مطار الملك خالد الدولي إلى منشأة رقمية عالمية المستوى، والتركيز على إثراء تجربة المسافرين من خلال اعتماد أعلى معايير الكفاءة والإنتاجية.

وفي مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة، تَضَمّنت الاتفاقيةُ قيام "جنرال إلكتريك الرقمية" بتطبيق مجموعة من حلولها الرقمية المتطورة التي من شأنها تعزيز تجربة المسافرين لتكون أكثر كفاءة وسلاسة، ولتغطي كافة مراحل المرور في المطار؛ بدءاً من تحديد البوابات، ووصولاً إلى الإجراءات الخاصة بالأمتعة، إضافة إلى رفع مستوى الكفاءة في عمليات المطار عبر تحسين أنظمة إدارة الرحلات وتوظيف أنظمة أمنية جديدة.

وتم توقيع الاتفاقية في الرياض من قِبَل المهندس صالح الرشيد الرئيس التنفيذي لـ"شركة مطارات الرياض"، وعلي صالح نائب الرئيس الأول والمدير التجاري لدى "جنرال إلكتريك الرقمية" في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا.

وكشف "الرشيد"، خلال توقيع الاتفاقية، أنه "منذ أن تم تخصيص مطار الملك خالد وتحويل إدارته إلى شركة "مطارات الرياض" العام الماضي؛ حرصت "مطارات الرياض" على الاستثمار في تطوير العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد، مع التركيز على التحول الرقمي بشكل خاص؛ لافتاً إلى أن هدف الشركة هو جعل المطار منشأة رقمية متكاملة تُقَدم نموذجاً يُقتدى به في تشغيل المطارات على مستوى المنطقة، وفي الوقت نفسه تعزيز تجربة المسافرين عبر تقديم أفضل الخدمات وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

يُذكر أن شركة مطارات الرياض قد شرعت منذ مطلع الربع الثاني من العام الجاري، في إطلاق حزمة من الخدمات النوعية والجديدة التي من شأنها تعزيز موقع مطار العاصمة بين نظرائه على مستوى المنطقة، وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية من تخصيص هذا القطاع الحيوي في المملكة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تحويل مطار الرياض إلى منشأة رقمية عالمية المستوى تُثري تجربة المسافرين
سبق

وقّعت شركة "مطارات الرياض" وشركة "جنرال إلكتريك"، اليوم الثلاثاء، مذكرةَ تفاهم للعمل على تحويل مطار الملك خالد الدولي إلى منشأة رقمية عالمية المستوى، والتركيز على إثراء تجربة المسافرين من خلال اعتماد أعلى معايير الكفاءة والإنتاجية.

وفي مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة، تَضَمّنت الاتفاقيةُ قيام "جنرال إلكتريك الرقمية" بتطبيق مجموعة من حلولها الرقمية المتطورة التي من شأنها تعزيز تجربة المسافرين لتكون أكثر كفاءة وسلاسة، ولتغطي كافة مراحل المرور في المطار؛ بدءاً من تحديد البوابات، ووصولاً إلى الإجراءات الخاصة بالأمتعة، إضافة إلى رفع مستوى الكفاءة في عمليات المطار عبر تحسين أنظمة إدارة الرحلات وتوظيف أنظمة أمنية جديدة.

وتم توقيع الاتفاقية في الرياض من قِبَل المهندس صالح الرشيد الرئيس التنفيذي لـ"شركة مطارات الرياض"، وعلي صالح نائب الرئيس الأول والمدير التجاري لدى "جنرال إلكتريك الرقمية" في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا.

وكشف "الرشيد"، خلال توقيع الاتفاقية، أنه "منذ أن تم تخصيص مطار الملك خالد وتحويل إدارته إلى شركة "مطارات الرياض" العام الماضي؛ حرصت "مطارات الرياض" على الاستثمار في تطوير العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد، مع التركيز على التحول الرقمي بشكل خاص؛ لافتاً إلى أن هدف الشركة هو جعل المطار منشأة رقمية متكاملة تُقَدم نموذجاً يُقتدى به في تشغيل المطارات على مستوى المنطقة، وفي الوقت نفسه تعزيز تجربة المسافرين عبر تقديم أفضل الخدمات وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

يُذكر أن شركة مطارات الرياض قد شرعت منذ مطلع الربع الثاني من العام الجاري، في إطلاق حزمة من الخدمات النوعية والجديدة التي من شأنها تعزيز موقع مطار العاصمة بين نظرائه على مستوى المنطقة، وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية من تخصيص هذا القطاع الحيوي في المملكة".

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
01:43 PM

تحويل مطار الرياض إلى منشأة رقمية عالمية المستوى تُثري تجربة المسافرين

في مذكرة تفاهم وقّعتها "مطارات العاصمة" و"جنرال إلكتريك" تعتمد معايير الكفاءة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,416

وقّعت شركة "مطارات الرياض" وشركة "جنرال إلكتريك"، اليوم الثلاثاء، مذكرةَ تفاهم للعمل على تحويل مطار الملك خالد الدولي إلى منشأة رقمية عالمية المستوى، والتركيز على إثراء تجربة المسافرين من خلال اعتماد أعلى معايير الكفاءة والإنتاجية.

وفي مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة، تَضَمّنت الاتفاقيةُ قيام "جنرال إلكتريك الرقمية" بتطبيق مجموعة من حلولها الرقمية المتطورة التي من شأنها تعزيز تجربة المسافرين لتكون أكثر كفاءة وسلاسة، ولتغطي كافة مراحل المرور في المطار؛ بدءاً من تحديد البوابات، ووصولاً إلى الإجراءات الخاصة بالأمتعة، إضافة إلى رفع مستوى الكفاءة في عمليات المطار عبر تحسين أنظمة إدارة الرحلات وتوظيف أنظمة أمنية جديدة.

وتم توقيع الاتفاقية في الرياض من قِبَل المهندس صالح الرشيد الرئيس التنفيذي لـ"شركة مطارات الرياض"، وعلي صالح نائب الرئيس الأول والمدير التجاري لدى "جنرال إلكتريك الرقمية" في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا.

وكشف "الرشيد"، خلال توقيع الاتفاقية، أنه "منذ أن تم تخصيص مطار الملك خالد وتحويل إدارته إلى شركة "مطارات الرياض" العام الماضي؛ حرصت "مطارات الرياض" على الاستثمار في تطوير العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد، مع التركيز على التحول الرقمي بشكل خاص؛ لافتاً إلى أن هدف الشركة هو جعل المطار منشأة رقمية متكاملة تُقَدم نموذجاً يُقتدى به في تشغيل المطارات على مستوى المنطقة، وفي الوقت نفسه تعزيز تجربة المسافرين عبر تقديم أفضل الخدمات وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

يُذكر أن شركة مطارات الرياض قد شرعت منذ مطلع الربع الثاني من العام الجاري، في إطلاق حزمة من الخدمات النوعية والجديدة التي من شأنها تعزيز موقع مطار العاصمة بين نظرائه على مستوى المنطقة، وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية من تخصيص هذا القطاع الحيوي في المملكة".

شارك برأيك
23
42

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
40,297
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,791
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,860
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
62,662

كاريكاتير

الصورة الكاملة

المقالات

الفضيحة مدوية.. والاعتذار بدم بارد!

الفضيحة مدوية.. والاعتذار بدم بارد!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
أخي العربي: لماذا تكرهون السعودية؟!

أخي العربي: لماذا تكرهون السعودية؟!

صالح السعيد
بناء السمعة

بناء السمعة

خالد الشبانة
جامعة الإمام.. صرح شامخ تديره شخصية فذة

جامعة الإمام.. صرح شامخ تديره شخصية فذة

حواء القرني
المواطن ليس عكازاً لنجاحك يا عزمي

المواطن ليس عكازاً لنجاحك يا عزمي

محمد الفرج
القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

صالح السعيد
شبابنا والعمل التطوعي؟!!

شبابنا والعمل التطوعي؟!!

خالد الحقباني
الشريان يحتكر عادل إمام؟

الشريان يحتكر عادل إمام؟

عبدالرحمن المرشد
استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

بندر الشهري
بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

محمد الصيـعري
مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

جمعان الكرت
اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

حواء القرني

إنفوجرافيك

#السينما_في_السعوديه : ضوء أخضر لا تنقصه الضوابط
#السينما_في_السعوديه : ضوء أخضر لا تنقصه الضوابط

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة