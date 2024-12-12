تحويل مطار الرياض إلى منشأة رقمية عالمية المستوى تُثري تجربة المسافرين

في مذكرة تفاهم وقّعتها "مطارات العاصمة" و"جنرال إلكتريك" تعتمد معايير الكفاءة

وقّعت شركة "مطارات الرياض" وشركة "جنرال إلكتريك"، اليوم الثلاثاء، مذكرةَ تفاهم للعمل على تحويل مطار الملك خالد الدولي إلى منشأة رقمية عالمية المستوى، والتركيز على إثراء تجربة المسافرين من خلال اعتماد أعلى معايير الكفاءة والإنتاجية.

وفي مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة، تَضَمّنت الاتفاقيةُ قيام "جنرال إلكتريك الرقمية" بتطبيق مجموعة من حلولها الرقمية المتطورة التي من شأنها تعزيز تجربة المسافرين لتكون أكثر كفاءة وسلاسة، ولتغطي كافة مراحل المرور في المطار؛ بدءاً من تحديد البوابات، ووصولاً إلى الإجراءات الخاصة بالأمتعة، إضافة إلى رفع مستوى الكفاءة في عمليات المطار عبر تحسين أنظمة إدارة الرحلات وتوظيف أنظمة أمنية جديدة.

وتم توقيع الاتفاقية في الرياض من قِبَل المهندس صالح الرشيد الرئيس التنفيذي لـ"شركة مطارات الرياض"، وعلي صالح نائب الرئيس الأول والمدير التجاري لدى "جنرال إلكتريك الرقمية" في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا.

وكشف "الرشيد"، خلال توقيع الاتفاقية، أنه "منذ أن تم تخصيص مطار الملك خالد وتحويل إدارته إلى شركة "مطارات الرياض" العام الماضي؛ حرصت "مطارات الرياض" على الاستثمار في تطوير العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد، مع التركيز على التحول الرقمي بشكل خاص؛ لافتاً إلى أن هدف الشركة هو جعل المطار منشأة رقمية متكاملة تُقَدم نموذجاً يُقتدى به في تشغيل المطارات على مستوى المنطقة، وفي الوقت نفسه تعزيز تجربة المسافرين عبر تقديم أفضل الخدمات وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

يُذكر أن شركة مطارات الرياض قد شرعت منذ مطلع الربع الثاني من العام الجاري، في إطلاق حزمة من الخدمات النوعية والجديدة التي من شأنها تعزيز موقع مطار العاصمة بين نظرائه على مستوى المنطقة، وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية من تخصيص هذا القطاع الحيوي في المملكة".