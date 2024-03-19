23 مليون مشاهدة لدروس قنوات عين.. الأسر تتفاعل والعطاء مستمر

الاستجابة للبدائل التعليمية مؤشر ارتفاع الوعي

تفاعلت الأسر في المملكة مع نظام التعليم عن بعد الذي أقرّته وزارة التعليم وأغرقت حسابات المدارس على صفحاتها في "تويتر" بمقاطع فيديو لأبنائها وهم يتلقّون دروسهم اليومية عبر قنوات "عين"، ومع ازدياد ساعات البث في الأسبوع التاسع ارتفع عدد المشاهدات ليصل إلى 23 مليون مشاهدة.



ويلحظ المتابع لمنصات المدارس ومكاتب التعليم وإدارات التعليم، الكمّ الهائل من الصور ومقاطع الفيديو؛ في تناغم كبير بين جهود الوزارة وحماس أرباب الأسر من آباء وأمهات؛ ما يشير إلى تضامنهم مع خطط الدولة والاستجابة للبدائل التعليمية وارتفاع الوعي بعد أزمة فيروس كورونا.



ومنذ انطلاق البث لـ20 قناة تعليمية بلغ عدد مرات البث المباشر 176 مرة، و968 حصة دراسية، و4800 ساعة بث فضائي، و880 ساعة بث يوتيوب، و23 مليون مشاهدة.



وكانت وزارة التعليم قد أطلقت 20 قناة للطلاب والطالبات تعويضًا عن حضورهم اليومي لمدارسهم عقب قرار التعليق؛ إذ تتم متابعة دراستهم خلال مصادر تعليمية رسمية غير متزامنة عبر قنوات "عين" على تردد عربسات 12437 عمودي v، ويبدأ البث المباشر من الساعة الـ8 صباحًا إلى الساعة الـ12:30 ظهرًا.