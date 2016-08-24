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رئاسة المسجد النبوي تكثف استعدادتها لموسم العمرة والزيارة

جهود يومية تقوم بها إدارة التطهير لضمان سلامة الزائرين والمصلين

‫كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمال تعقيم وتطهير وتهيئة المسجد النبوي من خلال الجهود اليومية التي تقوم بها إدارة التطهير لضمان سلامة الزائرين والمصلين بالمسجد النبوي، وحفاظاً على استمرار تعقيم الأرضيات الخاصة بمواقع الزيارة والصلاة.

وحيث ضاعفت الوكالة أعمال التعقيم داخل المصليات وداخل أروقة المسجد النبوي من خلال أجهزة التعقيم الحديثة وبمواد ذات فاعلية في تعقيم الأسطح والأرضيات والممرات والأبواب من الداخل.

‫كما عملت على تضافر الجهود بين كوادرها البشرية بتكثيف عمليات التعقيم والتطهير بأفضل وأجود المعقمات والمطهرات الصديقة للبيئة، مما يسهم في توفير جو صحي وبيئة آمنة داخل المسجد النبوي ومرافقه، كما وفرت الحاويات الخاصة بالنفايات وصناديق الأحذية بالإضافة لاستخدام المعقمات لتعقيم وتطهير ساحات باب السلام والبقيع وباب النساء بكمية معقمات تبلغ 6300 لتر وبـ9 معدات خاصة بالتعقيم والتطهير، كما يتم توفير كمية الأكياس الخاصة بحفظ الأحذية التي تبلغ 18000 كيس تقريباً بما يعادل 20 لفة في اليوم الواحد.

‫وتستخدم إدارة التطهير عدداً من الماكينات لغسيل أرضيات الساحات والمواقف والتوسعات يومياً تبلغ 46 ماكينة غسيل تعمل على غسل وتعقيم الأرضيات داخل المسجد النبوي والتوسعات والساحات الخارجية 10 مرات يومياً من خلال ماكينات خاصة ومزودة بتعقيم وتطهير الأرضيات، كما تقوم الإدارة بتأمين المكانس الكهربائية لكنس سجاد المسجد النبوي التي يبلغ عددها 200 ماكينة، فيما يبلغ عدد الدواليب الخاصة بالأحذية التي يتم تنظيفها وتعقيمها 2600 دولاب.

‫وتأتي هذه الجهود حرصًا من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لتقديم أرقى وأجود الخدمات لزائري المسجد النبوي.

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رئاسة المسجد النبوي تكثف استعدادتها لموسم العمرة والزيارة
سبق

‫كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمال تعقيم وتطهير وتهيئة المسجد النبوي من خلال الجهود اليومية التي تقوم بها إدارة التطهير لضمان سلامة الزائرين والمصلين بالمسجد النبوي، وحفاظاً على استمرار تعقيم الأرضيات الخاصة بمواقع الزيارة والصلاة.

وحيث ضاعفت الوكالة أعمال التعقيم داخل المصليات وداخل أروقة المسجد النبوي من خلال أجهزة التعقيم الحديثة وبمواد ذات فاعلية في تعقيم الأسطح والأرضيات والممرات والأبواب من الداخل.

‫كما عملت على تضافر الجهود بين كوادرها البشرية بتكثيف عمليات التعقيم والتطهير بأفضل وأجود المعقمات والمطهرات الصديقة للبيئة، مما يسهم في توفير جو صحي وبيئة آمنة داخل المسجد النبوي ومرافقه، كما وفرت الحاويات الخاصة بالنفايات وصناديق الأحذية بالإضافة لاستخدام المعقمات لتعقيم وتطهير ساحات باب السلام والبقيع وباب النساء بكمية معقمات تبلغ 6300 لتر وبـ9 معدات خاصة بالتعقيم والتطهير، كما يتم توفير كمية الأكياس الخاصة بحفظ الأحذية التي تبلغ 18000 كيس تقريباً بما يعادل 20 لفة في اليوم الواحد.

‫وتستخدم إدارة التطهير عدداً من الماكينات لغسيل أرضيات الساحات والمواقف والتوسعات يومياً تبلغ 46 ماكينة غسيل تعمل على غسل وتعقيم الأرضيات داخل المسجد النبوي والتوسعات والساحات الخارجية 10 مرات يومياً من خلال ماكينات خاصة ومزودة بتعقيم وتطهير الأرضيات، كما تقوم الإدارة بتأمين المكانس الكهربائية لكنس سجاد المسجد النبوي التي يبلغ عددها 200 ماكينة، فيما يبلغ عدد الدواليب الخاصة بالأحذية التي يتم تنظيفها وتعقيمها 2600 دولاب.

‫وتأتي هذه الجهود حرصًا من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لتقديم أرقى وأجود الخدمات لزائري المسجد النبوي.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
07:04 PM

رئاسة المسجد النبوي تكثف استعدادتها لموسم العمرة والزيارة

جهود يومية تقوم بها إدارة التطهير لضمان سلامة الزائرين والمصلين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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‫كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمال تعقيم وتطهير وتهيئة المسجد النبوي من خلال الجهود اليومية التي تقوم بها إدارة التطهير لضمان سلامة الزائرين والمصلين بالمسجد النبوي، وحفاظاً على استمرار تعقيم الأرضيات الخاصة بمواقع الزيارة والصلاة.

وحيث ضاعفت الوكالة أعمال التعقيم داخل المصليات وداخل أروقة المسجد النبوي من خلال أجهزة التعقيم الحديثة وبمواد ذات فاعلية في تعقيم الأسطح والأرضيات والممرات والأبواب من الداخل.

‫كما عملت على تضافر الجهود بين كوادرها البشرية بتكثيف عمليات التعقيم والتطهير بأفضل وأجود المعقمات والمطهرات الصديقة للبيئة، مما يسهم في توفير جو صحي وبيئة آمنة داخل المسجد النبوي ومرافقه، كما وفرت الحاويات الخاصة بالنفايات وصناديق الأحذية بالإضافة لاستخدام المعقمات لتعقيم وتطهير ساحات باب السلام والبقيع وباب النساء بكمية معقمات تبلغ 6300 لتر وبـ9 معدات خاصة بالتعقيم والتطهير، كما يتم توفير كمية الأكياس الخاصة بحفظ الأحذية التي تبلغ 18000 كيس تقريباً بما يعادل 20 لفة في اليوم الواحد.

‫وتستخدم إدارة التطهير عدداً من الماكينات لغسيل أرضيات الساحات والمواقف والتوسعات يومياً تبلغ 46 ماكينة غسيل تعمل على غسل وتعقيم الأرضيات داخل المسجد النبوي والتوسعات والساحات الخارجية 10 مرات يومياً من خلال ماكينات خاصة ومزودة بتعقيم وتطهير الأرضيات، كما تقوم الإدارة بتأمين المكانس الكهربائية لكنس سجاد المسجد النبوي التي يبلغ عددها 200 ماكينة، فيما يبلغ عدد الدواليب الخاصة بالأحذية التي يتم تنظيفها وتعقيمها 2600 دولاب.

‫وتأتي هذه الجهود حرصًا من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لتقديم أرقى وأجود الخدمات لزائري المسجد النبوي.

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