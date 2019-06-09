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خرج ولم يعد.. "الخثعمي مفقود أبو عريش" يُكمل يومه الـ22 مختفيًا وذووه يناشدون

ذووه لـ"سبق": كان آخر ظهور له بالمستشفى العام لتلقي العلاج وكان يعاني من صداع

تُواصل أسرة علوان مسفر علي الخثعمي البحث عنه؛ حيث فُقِد منذ 22 يومًا بمحافظة أبو عريش.

وقال ذووه: إن ابنهم "علوان" اختفى بتاريخ 13 رمضان؛ حيث كان آخر ظهور له بمستشفى أبو عريش العام لتلقي العلاج، وكان يعاني من صداع شديد، ولم يظهر من حينها.

وناشدوا قراء "سبق" من يجد أي معلومة عنه التواصل معهم عبر:

0534040780

0558844919

0555994429

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خرج ولم يعد.. "الخثعمي مفقود أبو عريش" يُكمل يومه الـ22 مختفيًا وذووه يناشدون
سبق

تُواصل أسرة علوان مسفر علي الخثعمي البحث عنه؛ حيث فُقِد منذ 22 يومًا بمحافظة أبو عريش.

وقال ذووه: إن ابنهم "علوان" اختفى بتاريخ 13 رمضان؛ حيث كان آخر ظهور له بمستشفى أبو عريش العام لتلقي العلاج، وكان يعاني من صداع شديد، ولم يظهر من حينها.

وناشدوا قراء "سبق" من يجد أي معلومة عنه التواصل معهم عبر:

0534040780

0558844919

0555994429

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
08:31 AM

خرج ولم يعد.. "الخثعمي مفقود أبو عريش" يُكمل يومه الـ22 مختفيًا وذووه يناشدون

ذووه لـ"سبق": كان آخر ظهور له بالمستشفى العام لتلقي العلاج وكان يعاني من صداع

A A A
فهد كاملي - جازان
3
9,566

تُواصل أسرة علوان مسفر علي الخثعمي البحث عنه؛ حيث فُقِد منذ 22 يومًا بمحافظة أبو عريش.

وقال ذووه: إن ابنهم "علوان" اختفى بتاريخ 13 رمضان؛ حيث كان آخر ظهور له بمستشفى أبو عريش العام لتلقي العلاج، وكان يعاني من صداع شديد، ولم يظهر من حينها.

وناشدوا قراء "سبق" من يجد أي معلومة عنه التواصل معهم عبر:

0534040780

0558844919

0555994429

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