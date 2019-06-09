وقال ذووه: إن ابنهم "علوان" اختفى بتاريخ 13 رمضان؛ حيث كان آخر ظهور له بمستشفى أبو عريش العام لتلقي العلاج، وكان يعاني من صداع شديد، ولم يظهر من حينها.

تُواصل أسرة علوان مسفر علي الخثعمي البحث عنه؛ حيث فُقِد منذ 22 يومًا بمحافظة أبو عريش.

خرج ولم يعد.. "الخثعمي مفقود أبو عريش" يُكمل يومه الـ22 مختفيًا وذووه يناشدون فهد كاملي سبق 2019-06-09 تُواصل أسرة علوان مسفر علي الخثعمي البحث عنه؛ حيث فُقِد منذ 22 يومًا بمحافظة أبو عريش. وقال ذووه: إن ابنهم "علوان" اختفى بتاريخ 13 رمضان؛ حيث كان آخر ظهور له بمستشفى أبو عريش العام لتلقي العلاج، وكان يعاني من صداع شديد، ولم يظهر من حينها. وناشدوا قراء "سبق" من يجد أي معلومة عنه التواصل معهم عبر: 0534040780 0558844919 0555994429

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440 08:31 AM

خرج ولم يعد.. "الخثعمي مفقود أبو عريش" يُكمل يومه الـ22 مختفيًا وذووه يناشدون ذووه لـ"سبق": كان آخر ظهور له بالمستشفى العام لتلقي العلاج وكان يعاني من صداع





A A A





33 مشاركة

تُواصل أسرة علوان مسفر علي الخثعمي البحث عنه؛ حيث فُقِد منذ 22 يومًا بمحافظة أبو عريش.

وقال ذووه: إن ابنهم "علوان" اختفى بتاريخ 13 رمضان؛ حيث كان آخر ظهور له بمستشفى أبو عريش العام لتلقي العلاج، وكان يعاني من صداع شديد، ولم يظهر من حينها.

وناشدوا قراء "سبق" من يجد أي معلومة عنه التواصل معهم عبر:

0534040780

0558844919

0555994429