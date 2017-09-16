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موريتانيا تندد بالهجوم الإرهابي على معملي النفط في المملكة

أكدت أن الاعتداء يستهدف أمن إمدادات الطاقة العالمية

أدانت الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الهجوم الإرهابي على المنشأتين السعوديتين في بقيق وخريص.

ونددت موريتانيا، بشدة، في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانية في الخارج، بهذا العمل الإجرامي الذي يستهدف أمن المملكة واستقرارها، بقدر ما يستهدف أمن إمدادات الطاقة العالمية.

وأكدت تضامنها مع المملكة العربية السعودية ودعمها الكامل في كل ما من شأنه ضمان حقها المشروع في الدفاع عن أمنها وسلامة أراضيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موريتانيا تندد بالهجوم الإرهابي على معملي النفط في المملكة
سبق

أدانت الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الهجوم الإرهابي على المنشأتين السعوديتين في بقيق وخريص.

ونددت موريتانيا، بشدة، في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانية في الخارج، بهذا العمل الإجرامي الذي يستهدف أمن المملكة واستقرارها، بقدر ما يستهدف أمن إمدادات الطاقة العالمية.

وأكدت تضامنها مع المملكة العربية السعودية ودعمها الكامل في كل ما من شأنه ضمان حقها المشروع في الدفاع عن أمنها وسلامة أراضيها.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
05:43 PM

موريتانيا تندد بالهجوم الإرهابي على معملي النفط في المملكة

أكدت أن الاعتداء يستهدف أمن إمدادات الطاقة العالمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدانت الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الهجوم الإرهابي على المنشأتين السعوديتين في بقيق وخريص.

ونددت موريتانيا، بشدة، في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانية في الخارج، بهذا العمل الإجرامي الذي يستهدف أمن المملكة واستقرارها، بقدر ما يستهدف أمن إمدادات الطاقة العالمية.

وأكدت تضامنها مع المملكة العربية السعودية ودعمها الكامل في كل ما من شأنه ضمان حقها المشروع في الدفاع عن أمنها وسلامة أراضيها.

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