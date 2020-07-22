الماطرة الصيفية تستمر.. والمسند يرسم خريطة هطولات الأربعاء

قال: رياح #البوارح الشمالية الحارة والجافة تنشط وسط #السعودية
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار الحالة المطرية الصيفية اليوم الأربعاء.
وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم #الأربعاء الحالة المطرية الصيفية مستمرة ومتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ من منطقتَي #عسير و#جازان.
وأضاف: متوقع أن تنشط رياح #البوارح الشمالية والشمالية الشرقية الحارة والجافة على وسط #السعودية، وقد تثير بعض #الغبار.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، نجران)، وتؤثر رياح نشطة على منطقتَي القصيم والرياض.
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار الحالة المطرية الصيفية اليوم الأربعاء.
وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم #الأربعاء الحالة المطرية الصيفية مستمرة ومتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ من منطقتَي #عسير و#جازان.
وأضاف: متوقع أن تنشط رياح #البوارح الشمالية والشمالية الشرقية الحارة والجافة على وسط #السعودية، وقد تثير بعض #الغبار.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، نجران)، وتؤثر رياح نشطة على منطقتَي القصيم والرياض.
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار الحالة المطرية الصيفية اليوم الأربعاء.
وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم #الأربعاء الحالة المطرية الصيفية مستمرة ومتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ من منطقتَي #عسير و#جازان.
وأضاف: متوقع أن تنشط رياح #البوارح الشمالية والشمالية الشرقية الحارة والجافة على وسط #السعودية، وقد تثير بعض #الغبار.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، نجران)، وتؤثر رياح نشطة على منطقتَي القصيم والرياض.