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تصدّرتها الرياض.. المحاكم العمالية تصدر 3700 حكم في 18 يومًا

جاءت مكة المكرمة ثانيًا بـ888 حكمًا ثم الشرقية وبعدها المدينة المنورة

كشفت وزارة العدل، عن إصدار المحاكم والدوائر العمالية في المملكة 3700 حكم، خلال 18 يومًا في رمضان المنصرم، مدة أيام العمل الرسمية خلال الشهر.

وأوضحت الوزارة، أن 946 حكمًا من إجمالي الأحكام، صدرت عن محاكم الاستئناف؛ فيما صدر 2754 حكمًا عن المحاكم العمالية والدوائر العمالية في محاكم الدرجة الأولى.

وتصدرت محاكم منطقة الرياض القائمة بـ1219 حكمًا، تليها مكة المكرمة بـ888 حكمًا، ثم الشرقية بـ673 حكمًا، ثم المدينة المنورة بـ402 حكم، ثم القصيم بـ259 حكمًا.

وجاءت محاكم منطقة تبوك في المرتبة السادسة بـ96 حكمًا، تليها عسير بـ88 حكمًا، ثم حائل بـ33 حكمًا، ثم الباحة بـ16 حكمًا، ثم جازان بـ13 حكمًا.

وسجلت محاكم منطقة الجوف سبعة أحكام، تليها الحدود الشمالية بستة أحكام، مسجلة أقل الأحكام على مستوى المناطق في نفس الفترة.

وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة، ما بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، وطلب شهادة خدمة، وغيرها من القضايا.

يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل، لتكون مرتكزًا وأنموذجًا يُحتذى به في باقي الأقضية؛ مشيرًا إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء، جاء وفقًا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.

وأكدت وزارة العدل أن أنظمة المحاكم العمالية حددت مددًا زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق؛ منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية، والتي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، بالإضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.

وفيما يتعلق بمدة إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى الخاضعة لنظام العمل إلى المحاكم العمالية؛ فتبلغ 21 يومًا، وإذا لم تنتهِ التسوية الودية خلال تلك المدة؛ تُرفع المنازعة إلى المحاكم العمالية إلكترونيًّا عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تصدّرتها الرياض.. المحاكم العمالية تصدر 3700 حكم في 18 يومًا
سبق

كشفت وزارة العدل، عن إصدار المحاكم والدوائر العمالية في المملكة 3700 حكم، خلال 18 يومًا في رمضان المنصرم، مدة أيام العمل الرسمية خلال الشهر.

وأوضحت الوزارة، أن 946 حكمًا من إجمالي الأحكام، صدرت عن محاكم الاستئناف؛ فيما صدر 2754 حكمًا عن المحاكم العمالية والدوائر العمالية في محاكم الدرجة الأولى.

وتصدرت محاكم منطقة الرياض القائمة بـ1219 حكمًا، تليها مكة المكرمة بـ888 حكمًا، ثم الشرقية بـ673 حكمًا، ثم المدينة المنورة بـ402 حكم، ثم القصيم بـ259 حكمًا.

وجاءت محاكم منطقة تبوك في المرتبة السادسة بـ96 حكمًا، تليها عسير بـ88 حكمًا، ثم حائل بـ33 حكمًا، ثم الباحة بـ16 حكمًا، ثم جازان بـ13 حكمًا.

وسجلت محاكم منطقة الجوف سبعة أحكام، تليها الحدود الشمالية بستة أحكام، مسجلة أقل الأحكام على مستوى المناطق في نفس الفترة.

وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة، ما بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، وطلب شهادة خدمة، وغيرها من القضايا.

يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل، لتكون مرتكزًا وأنموذجًا يُحتذى به في باقي الأقضية؛ مشيرًا إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء، جاء وفقًا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.

وأكدت وزارة العدل أن أنظمة المحاكم العمالية حددت مددًا زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق؛ منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية، والتي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، بالإضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.

وفيما يتعلق بمدة إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى الخاضعة لنظام العمل إلى المحاكم العمالية؛ فتبلغ 21 يومًا، وإذا لم تنتهِ التسوية الودية خلال تلك المدة؛ تُرفع المنازعة إلى المحاكم العمالية إلكترونيًّا عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
11:02 AM

تصدّرتها الرياض.. المحاكم العمالية تصدر 3700 حكم في 18 يومًا

جاءت مكة المكرمة ثانيًا بـ888 حكمًا ثم الشرقية وبعدها المدينة المنورة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت وزارة العدل، عن إصدار المحاكم والدوائر العمالية في المملكة 3700 حكم، خلال 18 يومًا في رمضان المنصرم، مدة أيام العمل الرسمية خلال الشهر.

وأوضحت الوزارة، أن 946 حكمًا من إجمالي الأحكام، صدرت عن محاكم الاستئناف؛ فيما صدر 2754 حكمًا عن المحاكم العمالية والدوائر العمالية في محاكم الدرجة الأولى.

وتصدرت محاكم منطقة الرياض القائمة بـ1219 حكمًا، تليها مكة المكرمة بـ888 حكمًا، ثم الشرقية بـ673 حكمًا، ثم المدينة المنورة بـ402 حكم، ثم القصيم بـ259 حكمًا.

وجاءت محاكم منطقة تبوك في المرتبة السادسة بـ96 حكمًا، تليها عسير بـ88 حكمًا، ثم حائل بـ33 حكمًا، ثم الباحة بـ16 حكمًا، ثم جازان بـ13 حكمًا.

وسجلت محاكم منطقة الجوف سبعة أحكام، تليها الحدود الشمالية بستة أحكام، مسجلة أقل الأحكام على مستوى المناطق في نفس الفترة.

وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة، ما بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، وطلب شهادة خدمة، وغيرها من القضايا.

يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل، لتكون مرتكزًا وأنموذجًا يُحتذى به في باقي الأقضية؛ مشيرًا إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء، جاء وفقًا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.

وأكدت وزارة العدل أن أنظمة المحاكم العمالية حددت مددًا زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق؛ منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية، والتي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، بالإضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.

وفيما يتعلق بمدة إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى الخاضعة لنظام العمل إلى المحاكم العمالية؛ فتبلغ 21 يومًا، وإذا لم تنتهِ التسوية الودية خلال تلك المدة؛ تُرفع المنازعة إلى المحاكم العمالية إلكترونيًّا عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

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