شاهد من الحرم المكي.. تطهير وتطييب الكعبة المشرفة ومقام إبراهيم

في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع وصول كورونا للبيت العتيق وساحاته

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم الاثنين قبل أذان المغرب بعمليات غسل وتعقيم وتطييب للكعبة المشرفة ومقام إبراهيم عليه السلام.

وتأتي عمليات الغسل والتعقيم ضمن أعمال عدة، جدولتها الرئاسة العامة، من بينها صيانة الحجر الأسود، وثوب الكعبة، والإجراءات الاحترازية التي تقام داخل المسجد الحرام لمنع وصول فيروس كورونا المستجد إلى البيت العتيق وساحاته. كما أن الرئاسة العامة اتبعت التعليمات الصحية، وقامت بتطبيق عمليات التباعد بين المصلين.

وشارك في ذلك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، مقدمًا شكره لجميع العاملين والعاملات المشاركين في غسل وتعقيم المسجد الحرام على ما يقومون به من جهود مباركة، وعمل متميز، يضمن سلامة الجميع - بإذن الله تعالى-.

وذكر "السديس" أن العمل داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي عمل عظيم مبارك، اختص الله -عز وجل - به فئة من الناس؛ لذا وجب عليهم الإخلاص في عملهم؛ لينالوا الأجر والثواب، خاصة في ظل الإمكانيات التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.