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مَن ارتفع ومَن انخفض؟ .. تداعيات "هجومَي أرامكو" على سوق العملة

"رويترز": "الكرونة" النرويجية و"الروبل" الروسي كانتا أكثر المستفيدين

ارتفعت العملات المرتبطة بسعر النفط، الإثنين، بعد الهجوم على منشآت تكرير في السعودية؛ ما أدى إلى اضطراب إمدادات الخام العالمية، بينما زاد الين الياباني والفرنك السويسري، في ظل سعي المستثمرين القلقين إلى ملاذ آمن.

ووفق "رويترز"، فقد صعدت الكرونة النرويجية 0.7% ثم استقرت عند 8.964 كرونة مقابل الدولار مرتفعة 0.3% فقط خلال الجلسة، كما زادت بالنسبة نفسها مقابل اليورو، وزاد الدولار الكندي 0.2% إلى 1.3259 دولار كندي للدولار الأمريكي، وكذلك الروبل الروسي.

وكان أداء عملات الدول المستوردة للخام مثل تركيا والهند ضعيفاً، ولكن رد فعل أسواق العملة كان محدوداً، وتقدم الين الياباني، وهو الاختيار المعتاد للمستثمرين الذين يبحثون عن ملاذ في ظل ضبابية السوق.. وزاد الين 0.2% إلى 107.85 ين مقابل الدولار.

وأشارت "رويترز" إلى أن الفرنك السويسري ارتفع مقابل اليورو، وبحلول الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش كان مرتفعاً 0.1% فقط، مما يشير إلى عودة بعض الهدوء للسوق.

وهبط الدولار 0.1% مقابل سلة من العملات، ولم يطرأ عليه تغير مقابل اليورو عند 1.1079 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.3 % إلى 1.2466 دولار، ومقابل اليورو فقد 0.3 % إلى 88.970 بنس.

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مَن ارتفع ومَن انخفض؟ .. تداعيات "هجومَي أرامكو" على سوق العملة
سبق

ارتفعت العملات المرتبطة بسعر النفط، الإثنين، بعد الهجوم على منشآت تكرير في السعودية؛ ما أدى إلى اضطراب إمدادات الخام العالمية، بينما زاد الين الياباني والفرنك السويسري، في ظل سعي المستثمرين القلقين إلى ملاذ آمن.

ووفق "رويترز"، فقد صعدت الكرونة النرويجية 0.7% ثم استقرت عند 8.964 كرونة مقابل الدولار مرتفعة 0.3% فقط خلال الجلسة، كما زادت بالنسبة نفسها مقابل اليورو، وزاد الدولار الكندي 0.2% إلى 1.3259 دولار كندي للدولار الأمريكي، وكذلك الروبل الروسي.

وكان أداء عملات الدول المستوردة للخام مثل تركيا والهند ضعيفاً، ولكن رد فعل أسواق العملة كان محدوداً، وتقدم الين الياباني، وهو الاختيار المعتاد للمستثمرين الذين يبحثون عن ملاذ في ظل ضبابية السوق.. وزاد الين 0.2% إلى 107.85 ين مقابل الدولار.

وأشارت "رويترز" إلى أن الفرنك السويسري ارتفع مقابل اليورو، وبحلول الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش كان مرتفعاً 0.1% فقط، مما يشير إلى عودة بعض الهدوء للسوق.

وهبط الدولار 0.1% مقابل سلة من العملات، ولم يطرأ عليه تغير مقابل اليورو عند 1.1079 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.3 % إلى 1.2466 دولار، ومقابل اليورو فقد 0.3 % إلى 88.970 بنس.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
01:42 PM

مَن ارتفع ومَن انخفض؟ .. تداعيات "هجومَي أرامكو" على سوق العملة

"رويترز": "الكرونة" النرويجية و"الروبل" الروسي كانتا أكثر المستفيدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,213

ارتفعت العملات المرتبطة بسعر النفط، الإثنين، بعد الهجوم على منشآت تكرير في السعودية؛ ما أدى إلى اضطراب إمدادات الخام العالمية، بينما زاد الين الياباني والفرنك السويسري، في ظل سعي المستثمرين القلقين إلى ملاذ آمن.

ووفق "رويترز"، فقد صعدت الكرونة النرويجية 0.7% ثم استقرت عند 8.964 كرونة مقابل الدولار مرتفعة 0.3% فقط خلال الجلسة، كما زادت بالنسبة نفسها مقابل اليورو، وزاد الدولار الكندي 0.2% إلى 1.3259 دولار كندي للدولار الأمريكي، وكذلك الروبل الروسي.

وكان أداء عملات الدول المستوردة للخام مثل تركيا والهند ضعيفاً، ولكن رد فعل أسواق العملة كان محدوداً، وتقدم الين الياباني، وهو الاختيار المعتاد للمستثمرين الذين يبحثون عن ملاذ في ظل ضبابية السوق.. وزاد الين 0.2% إلى 107.85 ين مقابل الدولار.

وأشارت "رويترز" إلى أن الفرنك السويسري ارتفع مقابل اليورو، وبحلول الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش كان مرتفعاً 0.1% فقط، مما يشير إلى عودة بعض الهدوء للسوق.

وهبط الدولار 0.1% مقابل سلة من العملات، ولم يطرأ عليه تغير مقابل اليورو عند 1.1079 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.3 % إلى 1.2466 دولار، ومقابل اليورو فقد 0.3 % إلى 88.970 بنس.

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