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"صحة الجوف": جهاز يفحص الشريان التاجي في أقل من 3 ثوانٍ

يعدّ من أحدث الأجهزة على مستوى العالم

أعلنت صحة الجوف، ممثلة بمركز القلب عن بدء العمل في المركز على جهاز تصوير شرايين القلب بالأشعة تحت الحمراء (OCT)، ونجح فريق القسطرة القلبية بالمركز من إتمام 4 عمليات ناجحة.

ويعدّ الجهاز من أحدث الأجهزة على مستوى العالم، يستطيع تحديد كيفية حدوث أزمات القلب الحادة بدقة عالية واختيار أنسب طريق للعلاج.

وأوضحت صحة الجوف أن الأزمات القلبية الحادة "الجلطات" تحدث بسبب جرح بسيط في الجدار المبطن للشريان مما ينتج عنه حدوث انسداد كلي أو شبه كلي وحدوث الأزمات القلبية "الجلطات" التي قد تؤدي إلى أضرار شديدة بالقلب وأحيانًا الوفاة، مشيرة إلى أن الجهاز الوحيد الذي يستطيع التصوير بهذه الدقة داخل الشرايين ويحدد مواقع الخلل في مختلف الأحوال، ومن ثم يمكن تجنب وقوع كثير منها في المستقبل.

وبينت صحة الجوف أن العمل مستمر بالمركز على إضافة كل التقنيات الحديثة التي ترفع من مستوى الأداء العالي لخدمة مرضى القلب، علمًا بأن المركز على أتم الاستعداد لتبادل الخبرات مع كل مراكز القلب الأخرى بالمملكة لكون الجهاز إضافة ثرية إلى الإمكانات عالية التقنية التي يعمل المركز على توفيرها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة الجوف": جهاز يفحص الشريان التاجي في أقل من 3 ثوانٍ
سبق

أعلنت صحة الجوف، ممثلة بمركز القلب عن بدء العمل في المركز على جهاز تصوير شرايين القلب بالأشعة تحت الحمراء (OCT)، ونجح فريق القسطرة القلبية بالمركز من إتمام 4 عمليات ناجحة.

ويعدّ الجهاز من أحدث الأجهزة على مستوى العالم، يستطيع تحديد كيفية حدوث أزمات القلب الحادة بدقة عالية واختيار أنسب طريق للعلاج.

وأوضحت صحة الجوف أن الأزمات القلبية الحادة "الجلطات" تحدث بسبب جرح بسيط في الجدار المبطن للشريان مما ينتج عنه حدوث انسداد كلي أو شبه كلي وحدوث الأزمات القلبية "الجلطات" التي قد تؤدي إلى أضرار شديدة بالقلب وأحيانًا الوفاة، مشيرة إلى أن الجهاز الوحيد الذي يستطيع التصوير بهذه الدقة داخل الشرايين ويحدد مواقع الخلل في مختلف الأحوال، ومن ثم يمكن تجنب وقوع كثير منها في المستقبل.

وبينت صحة الجوف أن العمل مستمر بالمركز على إضافة كل التقنيات الحديثة التي ترفع من مستوى الأداء العالي لخدمة مرضى القلب، علمًا بأن المركز على أتم الاستعداد لتبادل الخبرات مع كل مراكز القلب الأخرى بالمملكة لكون الجهاز إضافة ثرية إلى الإمكانات عالية التقنية التي يعمل المركز على توفيرها.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
05:49 PM

"صحة الجوف": جهاز يفحص الشريان التاجي في أقل من 3 ثوانٍ

يعدّ من أحدث الأجهزة على مستوى العالم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
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أعلنت صحة الجوف، ممثلة بمركز القلب عن بدء العمل في المركز على جهاز تصوير شرايين القلب بالأشعة تحت الحمراء (OCT)، ونجح فريق القسطرة القلبية بالمركز من إتمام 4 عمليات ناجحة.

ويعدّ الجهاز من أحدث الأجهزة على مستوى العالم، يستطيع تحديد كيفية حدوث أزمات القلب الحادة بدقة عالية واختيار أنسب طريق للعلاج.

وأوضحت صحة الجوف أن الأزمات القلبية الحادة "الجلطات" تحدث بسبب جرح بسيط في الجدار المبطن للشريان مما ينتج عنه حدوث انسداد كلي أو شبه كلي وحدوث الأزمات القلبية "الجلطات" التي قد تؤدي إلى أضرار شديدة بالقلب وأحيانًا الوفاة، مشيرة إلى أن الجهاز الوحيد الذي يستطيع التصوير بهذه الدقة داخل الشرايين ويحدد مواقع الخلل في مختلف الأحوال، ومن ثم يمكن تجنب وقوع كثير منها في المستقبل.

وبينت صحة الجوف أن العمل مستمر بالمركز على إضافة كل التقنيات الحديثة التي ترفع من مستوى الأداء العالي لخدمة مرضى القلب، علمًا بأن المركز على أتم الاستعداد لتبادل الخبرات مع كل مراكز القلب الأخرى بالمملكة لكون الجهاز إضافة ثرية إلى الإمكانات عالية التقنية التي يعمل المركز على توفيرها.

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