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"المسند" يتوقع انحسار الحالة المطرية الربيعية اليوم

تؤثر خلال الـ24 ساعة القادمة على نجران والقريات

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم أن تخفّ وتنحسر الحالة المطرية الربيعية.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: من المتوقع أن تؤثر خلال الـ24 ساعة القادمة على أجزاء محدودة من #نجران وأجزاء من #الربع_الخالي، وربما #طريف و#القريات وما حولهما.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل).

الدكتور عبدالله المسند الحالة المطرية الربيعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المسند" يتوقع انحسار الحالة المطرية الربيعية اليوم
سبق

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم أن تخفّ وتنحسر الحالة المطرية الربيعية.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: من المتوقع أن تؤثر خلال الـ24 ساعة القادمة على أجزاء محدودة من #نجران وأجزاء من #الربع_الخالي، وربما #طريف و#القريات وما حولهما.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل).

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
09:29 AM

"المسند" يتوقع انحسار الحالة المطرية الربيعية اليوم

تؤثر خلال الـ24 ساعة القادمة على نجران والقريات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم أن تخفّ وتنحسر الحالة المطرية الربيعية.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: من المتوقع أن تؤثر خلال الـ24 ساعة القادمة على أجزاء محدودة من #نجران وأجزاء من #الربع_الخالي، وربما #طريف و#القريات وما حولهما.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل).

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