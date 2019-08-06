خلال تدشين "تنسيقي حجاج الداخل".. وزير الحج: خدمة ضيوف الرحمن شرف كبير

شهد مراسم توقيع مجموعة من الاتفاقيات والشراكات بحضور "سبق"

رعى الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، حفل تدشين وتوقيع الاتفاقيات والمبادرات والشراكات الاستراتيجية التي أُبرمت بين المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدّمة حُجّاج الدّاخل، وعدد من الجهات.

بحضور كل من وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف، ومدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبد الله البسامي، ومساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود، وعدد من منسوبي قوات أمن المنشآت، ومسؤولي مسؤولي القطاعات والأجهزة والجهات بقاعة المحاضرات الكبرى بمسجد "الراجحي" بحي "النسيم" بمكة المكرمة.

وألقى الوزير "بنتن" كلمة أكد في مستهلها أن خدمة ضيوف الرحمن شرف كبير لقادة هذه البلاد ولأهلها، وأنه ما من بيت في السعودية، إلا وفيه شخص يقوم بخدمة حجاج البيت العتيق وفي مختلف المناطق والمهام والأعمال والتخصصات، مثل الشرطة والأمن والجمارك والجوازات والمرور وغيرها، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بخدمة الحجاج بمختلف شرائحهم وفئاتهم، وذلك حتى قبل أن يفكروا في أداء الفريضة، لترحب بهم عند قدومهم وتستقبلهم أحسن استقبال، وتتشرف بخدمتهم وتحرص كل الحرص على سلامتهم.

ونوه "بنتن" في كلمته بالمجلس التنسيقي، وبتطوره، وعبر عن اعتزازه وفخره بما يقوم به من أعمال، وبما يضطلع به من مهام، وعبّر عن سعادته بالشراكات الإستراتيجية التي أقامها مع عدد من الجهات، ووصفها بأنها تصب في مصلحة حجاج الداخل وتسهم في الارتقاء بآليات العمل وتطويره، وثمن تعاون "المجلس" مع منظومة الحج والعمرة، وفي مقدمتها رجال الأمن، وذلك بوصفهم المسؤولون عن الأمن والسلامة وعن كثير من أعمال الحج كالتفويج وإدارة الحشود والمرور وغيرها.

بدوره ألقى رئيس مجلس إدارة "المجلس التنسيقي"، عبدالرحمن بن فالح الحقباني كلمة أكد خلالها سعي "المجلس التنسيقي" الدؤوب لعقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية الفعالة، وذلك ضمن إطار استراتيجية وزارة الحج والعمرة - الذي يعمل "المجلس" تحت إشرافها ومظلتها، على وجود العديد من المبادرات الرائدة التي أصبح الحج فيها بمثابة مصدر إشعاع وأنموذجاً ومدرسة لتعليم بعض السلوكيات الجديدة على مجتمعنا.

تلا ذلك قيام، نائب رئيس مجلس الإدارة، الدكتور ساعد بن سعيد الجهني بتقديم عرض مرئي عن: (رؤية ورسالة وأهداف) المجلس التنسيقي، ليتم عقب ذلك مراسم تدشين المبادرات وتوقيع الاتفاقيات، والتي بدأت بتدشين الوزير "بنتن" لمبادرة الهدي والأضاحي، وذلك لأول هدي عن طريق موقع "البنك"، وكذلك تدشين مبادرة: "توحيد اللوحات واللباس الموحد"، والمتعلقة بتنظيم اللوحات التعريفية والإرشادية، وتوحيد الزي الخاص بمقدمي الخدمات في مخيمات حجاج "المؤسسات والشركات" بالمشاعر المقدّسة. ليعقب ذلك مراسم توقيع مجموعة من الاتفاقيات والشراكات، والتي تأتي ضمن إطار رغبة "المجلس التنسيقي" وهذه الأطراف، في إيجاد علاقة تعاون فيما بينهما، لخدمة الحجاج ولدعم مصالحهما المشتركة.