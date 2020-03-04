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"إعلام السلطان" يدعو إلى إغلاق صحيفة معارضة لأنها هاجمت صهر "أردوغان"

تساءلت عن ملايين "بايكار" .. قالت: "الحرب تجعل الفقراء شهداء والآخرين أثرياء"

بعد أن نشرت موضوعاً مثيراً تحت عنوان، "الحرب تسقط الفقراء شهداءً بينما تدر على صهر أردوغان ملايين الدولارات"، طالبت وسائل إعلام مقرّبة من الحكومة التركية بإغلاق صحيفة "بيرجون".

وأفادت صحيفة "زمان" التركية بأن صحيفة "بيرجون" ذات التوجه اليساري تطرقت في تقريرٍ لها، إلى "ضخ وزارة الدفاع 36 مليون دولار لشركة مملوكة لصهر الرئيس رجب طيب أردوغان؛ زوج ابنته سمية أردوغان".

ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع التركي السابق فكري إيشيك؛ إقراره ضمنياً "بتحويل أردوغان 36 مليوناً و77 ألف دولار إلى شركة "بايكار" المساهمة لصناعة الماكينات والتجارة، التي يترأسها صهره سلجوق بايركتار؛ للحصول على 6 طائرات مسيّرة".

ورأت في تعليقها على ما تسرّب من معلومات حول شركة "بايكار"، أن "حروب الرئيس أردوغان تصنع من الفقراء شهداءً وتصنع من آخرين أثرياء".

التقرير أثار غضب وسائل إعلام موالية للحكومة، وطالبت قناة 24 في أحد برامجها النيابة العامة في البلاد، بإغلاق صحيفة "بيرجون" و"عدم إضاعة الوقت!".

وبرّر إعلاميان يعملان في هذه القناة التلفزيونية تحويل تلك الملايين إلى شركة "بايكار"؛ لشراء 6 طائرات مسيّرة، قائلين: "بالتأكيد سننفق النقود على الطائرات المسيّرة محلية الصنع التي ننتجها عوضاً عن إنفاقها على الطائرات المسيّرة الأجنبية المملوكة للقوى المتعاونة مع العناصر الإرهابية".

أردوغان تركيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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"إعلام السلطان" يدعو إلى إغلاق صحيفة معارضة لأنها هاجمت صهر "أردوغان"
سبق

بعد أن نشرت موضوعاً مثيراً تحت عنوان، "الحرب تسقط الفقراء شهداءً بينما تدر على صهر أردوغان ملايين الدولارات"، طالبت وسائل إعلام مقرّبة من الحكومة التركية بإغلاق صحيفة "بيرجون".

وأفادت صحيفة "زمان" التركية بأن صحيفة "بيرجون" ذات التوجه اليساري تطرقت في تقريرٍ لها، إلى "ضخ وزارة الدفاع 36 مليون دولار لشركة مملوكة لصهر الرئيس رجب طيب أردوغان؛ زوج ابنته سمية أردوغان".

ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع التركي السابق فكري إيشيك؛ إقراره ضمنياً "بتحويل أردوغان 36 مليوناً و77 ألف دولار إلى شركة "بايكار" المساهمة لصناعة الماكينات والتجارة، التي يترأسها صهره سلجوق بايركتار؛ للحصول على 6 طائرات مسيّرة".

ورأت في تعليقها على ما تسرّب من معلومات حول شركة "بايكار"، أن "حروب الرئيس أردوغان تصنع من الفقراء شهداءً وتصنع من آخرين أثرياء".

التقرير أثار غضب وسائل إعلام موالية للحكومة، وطالبت قناة 24 في أحد برامجها النيابة العامة في البلاد، بإغلاق صحيفة "بيرجون" و"عدم إضاعة الوقت!".

وبرّر إعلاميان يعملان في هذه القناة التلفزيونية تحويل تلك الملايين إلى شركة "بايكار"؛ لشراء 6 طائرات مسيّرة، قائلين: "بالتأكيد سننفق النقود على الطائرات المسيّرة محلية الصنع التي ننتجها عوضاً عن إنفاقها على الطائرات المسيّرة الأجنبية المملوكة للقوى المتعاونة مع العناصر الإرهابية".

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
09:50 AM

"إعلام السلطان" يدعو إلى إغلاق صحيفة معارضة لأنها هاجمت صهر "أردوغان"

تساءلت عن ملايين "بايكار" .. قالت: "الحرب تجعل الفقراء شهداء والآخرين أثرياء"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد أن نشرت موضوعاً مثيراً تحت عنوان، "الحرب تسقط الفقراء شهداءً بينما تدر على صهر أردوغان ملايين الدولارات"، طالبت وسائل إعلام مقرّبة من الحكومة التركية بإغلاق صحيفة "بيرجون".

وأفادت صحيفة "زمان" التركية بأن صحيفة "بيرجون" ذات التوجه اليساري تطرقت في تقريرٍ لها، إلى "ضخ وزارة الدفاع 36 مليون دولار لشركة مملوكة لصهر الرئيس رجب طيب أردوغان؛ زوج ابنته سمية أردوغان".

ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع التركي السابق فكري إيشيك؛ إقراره ضمنياً "بتحويل أردوغان 36 مليوناً و77 ألف دولار إلى شركة "بايكار" المساهمة لصناعة الماكينات والتجارة، التي يترأسها صهره سلجوق بايركتار؛ للحصول على 6 طائرات مسيّرة".

ورأت في تعليقها على ما تسرّب من معلومات حول شركة "بايكار"، أن "حروب الرئيس أردوغان تصنع من الفقراء شهداءً وتصنع من آخرين أثرياء".

التقرير أثار غضب وسائل إعلام موالية للحكومة، وطالبت قناة 24 في أحد برامجها النيابة العامة في البلاد، بإغلاق صحيفة "بيرجون" و"عدم إضاعة الوقت!".

وبرّر إعلاميان يعملان في هذه القناة التلفزيونية تحويل تلك الملايين إلى شركة "بايكار"؛ لشراء 6 طائرات مسيّرة، قائلين: "بالتأكيد سننفق النقود على الطائرات المسيّرة محلية الصنع التي ننتجها عوضاً عن إنفاقها على الطائرات المسيّرة الأجنبية المملوكة للقوى المتعاونة مع العناصر الإرهابية".

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