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ضبط معمل لتصنيع الكنب والأثاث تديره عمالة مخالفة بـ"مسفلة مكة "

تم إغلاقه فوراً واستدعاء المالك وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية

ضبطت أمانة العاصمة المقدسة معملاً مخالفاً يتم بداخله تصنيع الكنب والأثاث بطرق عشوائية، وتديره عمالة مخالفة بالمسفلة.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، أن الفرق الرقابية الميدانية تمكنت من ضبط معمل مخالف يتم بداخله تصنيع الكنب والأثاث المخالف للاشتراطات، في عمارة سكنية تديره عمالة وافدة مخالفة، ورصد مجموعة من المخالفات تمثلت في الافتقار لأدنى وسائل السلامة والتخزين بطرق عشوائية، إضافة إلى عدم وجود رخصة.

ولفت "مكاوي" إلى أنه تم إغلاق الموقع فوراً، واستدعاء المالك، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكَّد "مكاوي" استمرار الجولات الرقابيّة على المواقع المخالفة في نطاق الأحياء السكنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كل الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط معمل لتصنيع الكنب والأثاث تديره عمالة مخالفة بـ"مسفلة مكة "
سبق

ضبطت أمانة العاصمة المقدسة معملاً مخالفاً يتم بداخله تصنيع الكنب والأثاث بطرق عشوائية، وتديره عمالة مخالفة بالمسفلة.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، أن الفرق الرقابية الميدانية تمكنت من ضبط معمل مخالف يتم بداخله تصنيع الكنب والأثاث المخالف للاشتراطات، في عمارة سكنية تديره عمالة وافدة مخالفة، ورصد مجموعة من المخالفات تمثلت في الافتقار لأدنى وسائل السلامة والتخزين بطرق عشوائية، إضافة إلى عدم وجود رخصة.

ولفت "مكاوي" إلى أنه تم إغلاق الموقع فوراً، واستدعاء المالك، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكَّد "مكاوي" استمرار الجولات الرقابيّة على المواقع المخالفة في نطاق الأحياء السكنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كل الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
02:21 PM

ضبط معمل لتصنيع الكنب والأثاث تديره عمالة مخالفة بـ"مسفلة مكة "

تم إغلاقه فوراً واستدعاء المالك وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,030

ضبطت أمانة العاصمة المقدسة معملاً مخالفاً يتم بداخله تصنيع الكنب والأثاث بطرق عشوائية، وتديره عمالة مخالفة بالمسفلة.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، أن الفرق الرقابية الميدانية تمكنت من ضبط معمل مخالف يتم بداخله تصنيع الكنب والأثاث المخالف للاشتراطات، في عمارة سكنية تديره عمالة وافدة مخالفة، ورصد مجموعة من المخالفات تمثلت في الافتقار لأدنى وسائل السلامة والتخزين بطرق عشوائية، إضافة إلى عدم وجود رخصة.

ولفت "مكاوي" إلى أنه تم إغلاق الموقع فوراً، واستدعاء المالك، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكَّد "مكاوي" استمرار الجولات الرقابيّة على المواقع المخالفة في نطاق الأحياء السكنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كل الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

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