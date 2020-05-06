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{مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ}.. آية اعتقد البعض أنها السراج فما معناها؟

"سبق" تعرض بعض الآيات لتوضيحها وكشف شيء من الإعجاز القرآني

يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويّاً بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان.

وعلى مدار أيام شهر رمضان تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية 35 من سورة النور يقول الرب تبارك وتعالى: {للَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ}، المشكاة كوَه أي شباك صغير مسدود غير نافذ، كالذي يوجد في البيوت القديمة، وغرف التراث توضع عليه السرج وغيره، وهي أجمع للضوء، وقيل هي موضع الفتيلة من القنديل، ويظن البعض أنها سراج أو زجاجة أو ما شابه ذلك.

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 200 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.

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{مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ}.. آية اعتقد البعض أنها السراج فما معناها؟
سبق

يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويّاً بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان.

وعلى مدار أيام شهر رمضان تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية 35 من سورة النور يقول الرب تبارك وتعالى: {للَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ}، المشكاة كوَه أي شباك صغير مسدود غير نافذ، كالذي يوجد في البيوت القديمة، وغرف التراث توضع عليه السرج وغيره، وهي أجمع للضوء، وقيل هي موضع الفتيلة من القنديل، ويظن البعض أنها سراج أو زجاجة أو ما شابه ذلك.

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 200 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
05:44 PM

{مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ}.. آية اعتقد البعض أنها السراج فما معناها؟

"سبق" تعرض بعض الآيات لتوضيحها وكشف شيء من الإعجاز القرآني

A A A
عيسى الحربي - الرياض
1
2,759

يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويّاً بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان.

وعلى مدار أيام شهر رمضان تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية 35 من سورة النور يقول الرب تبارك وتعالى: {للَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ}، المشكاة كوَه أي شباك صغير مسدود غير نافذ، كالذي يوجد في البيوت القديمة، وغرف التراث توضع عليه السرج وغيره، وهي أجمع للضوء، وقيل هي موضع الفتيلة من القنديل، ويظن البعض أنها سراج أو زجاجة أو ما شابه ذلك.

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 200 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.

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