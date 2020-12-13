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النيابة العامة: مصادرة ٢٨ مليونًا وسجن مالك مؤسسة وموظف ٩ سنوات

امتهنوا سرقة مركبات التأجير المنتهي بالتمليك.. عصابة الـ5 في قبضة شرطة الرياض

مواطن وسوري و3 يمنيين.. جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات لإحالتهم إلى النيابة العامة

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن سرقة مركبات عملاء شركات التأجير المنتهية بالتمليك، وتفكيكها وبيع أجزائها.

وأوضح أنه تم القبض على (5) متهمين (مواطن ومقيم من الجنسية السورية، وثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس)، ويجري استكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الإنتربول السعودي لإصدار مذكرة استرداد بحق متهم آخر من خارج المملكة.

كما ضُبِط عدد من المركبات المسروقة وأجزائها في الموقع الذي خُصص لإخفائها غرب مدينة الرياض، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة؛ لإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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امتهنوا سرقة مركبات التأجير المنتهي بالتمليك.. عصابة الـ5 في قبضة شرطة الرياض
سبق

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن سرقة مركبات عملاء شركات التأجير المنتهية بالتمليك، وتفكيكها وبيع أجزائها.

وأوضح أنه تم القبض على (5) متهمين (مواطن ومقيم من الجنسية السورية، وثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس)، ويجري استكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الإنتربول السعودي لإصدار مذكرة استرداد بحق متهم آخر من خارج المملكة.

كما ضُبِط عدد من المركبات المسروقة وأجزائها في الموقع الذي خُصص لإخفائها غرب مدينة الرياض، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة؛ لإحالتهم إلى النيابة العامة.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
11:28 AM

امتهنوا سرقة مركبات التأجير المنتهي بالتمليك.. عصابة الـ5 في قبضة شرطة الرياض

مواطن وسوري و3 يمنيين.. جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات لإحالتهم إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن سرقة مركبات عملاء شركات التأجير المنتهية بالتمليك، وتفكيكها وبيع أجزائها.

وأوضح أنه تم القبض على (5) متهمين (مواطن ومقيم من الجنسية السورية، وثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس)، ويجري استكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الإنتربول السعودي لإصدار مذكرة استرداد بحق متهم آخر من خارج المملكة.

كما ضُبِط عدد من المركبات المسروقة وأجزائها في الموقع الذي خُصص لإخفائها غرب مدينة الرياض، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة؛ لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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