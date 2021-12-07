انطلاق التمرين الثنائي "ACE" بين القوات الجوية السعودية ونظيرتها الأمريكية

يهدف لصقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية.. وتبادل الخبرات العسكرية

انطلقت اليوم في قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي وقاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي تمرين "ACE" بالذخيرة الحية، بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية.

وتشارك القوات الجوية الملكية السعودية بطائرات من نوع (تايفون) و (F-15 C/ SA)، والقوات الجوية الأمريكية بطائرات مقاتلة من نوع (16-F).

ويهدف التمرين إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية، إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تخطيط وتنفيذ العمليات الجوية، ورفع مستوى الجاهزية القتالية.

جدير بالذكر أن التمرين يأتي ضمن سلسلة من التمارين المختلطة بين الجانبين.