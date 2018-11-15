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جراحات السمنة بـمستشفى الملك سلمان بالرياض يحصل على شهادة الاعتماد المتخصص

بعد زيارة تفقدية للجنة المكلفة من الوزارة

حصل مستشفى الملك سلمان بالرياض أحد المراكز المعتمدة في جراحة البدانة؛ على الاعتماد من قبل مدير عام المراكز المتخصصة والأطباء الزائرين الدكتور فيصل الدهمشي، ومن قائد تخصص جراحة البدانة الدكتور هيثم الفلاح؛ كمركز متخصص ومعتمد لجراحة السمنة.

جاء ذلك بعد الزيارة التدقيقية التي قامت بها اللجنة المكلفة ونجح مركز جراحات السمنة في تطبيق المعايير المعتمدة في الوزارة واعتماد المستشفى كمركز معتمد لجراحة البدانة؛ حيث حقق درجات عالية من الأمان والسلامة للمرضى؛ ليكون أحد المراكز التابعة لوزارة الصحة المعترف بها على مستوى المملكة العربية السعودية.

وأوضح مدير مستشفى الملك سلمان واستشاري الجراحة العامة الدكتور عبد الدائم العنزي، أن هذا يعد إنجازًا فريدًا من نوعه؛ إذ يعتبر المستشفى أول مستشفى على صحة الرياض يحصل على الاعتماد؛ حيث يسعى المستشفى لأن يكون مرجعاً طبياً في مختلف التخصصات الطبية، مع توفير الرعاية الصحية للمرضى وفق أعلى معايير الاعتماد العالمية.

وأضاف الدكتور العنزي أن مشكلة أمراض السمنة تشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه الرعاية الصحية بالمملكة ودول الخليج العربي ليس فقط، وإنما على مستوى العالم؛ وفقًا للإحصائيات الحديثة.

يُذكر أن عدد المصابين بالسمنة يعد مؤشرًا خطيرًا يدعو إلى السعي الجاد للحد من انتشار أمراض السمنة التي تعد سببًا مباشرًا وأساسيًّا للإصابات بالأمراض المزمنة؛ كأمراض السكري وارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين، وغيرها من الأمراض المزمنة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جراحات السمنة بـمستشفى الملك سلمان بالرياض يحصل على شهادة الاعتماد المتخصص
سبق

حصل مستشفى الملك سلمان بالرياض أحد المراكز المعتمدة في جراحة البدانة؛ على الاعتماد من قبل مدير عام المراكز المتخصصة والأطباء الزائرين الدكتور فيصل الدهمشي، ومن قائد تخصص جراحة البدانة الدكتور هيثم الفلاح؛ كمركز متخصص ومعتمد لجراحة السمنة.

جاء ذلك بعد الزيارة التدقيقية التي قامت بها اللجنة المكلفة ونجح مركز جراحات السمنة في تطبيق المعايير المعتمدة في الوزارة واعتماد المستشفى كمركز معتمد لجراحة البدانة؛ حيث حقق درجات عالية من الأمان والسلامة للمرضى؛ ليكون أحد المراكز التابعة لوزارة الصحة المعترف بها على مستوى المملكة العربية السعودية.

وأوضح مدير مستشفى الملك سلمان واستشاري الجراحة العامة الدكتور عبد الدائم العنزي، أن هذا يعد إنجازًا فريدًا من نوعه؛ إذ يعتبر المستشفى أول مستشفى على صحة الرياض يحصل على الاعتماد؛ حيث يسعى المستشفى لأن يكون مرجعاً طبياً في مختلف التخصصات الطبية، مع توفير الرعاية الصحية للمرضى وفق أعلى معايير الاعتماد العالمية.

وأضاف الدكتور العنزي أن مشكلة أمراض السمنة تشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه الرعاية الصحية بالمملكة ودول الخليج العربي ليس فقط، وإنما على مستوى العالم؛ وفقًا للإحصائيات الحديثة.

يُذكر أن عدد المصابين بالسمنة يعد مؤشرًا خطيرًا يدعو إلى السعي الجاد للحد من انتشار أمراض السمنة التي تعد سببًا مباشرًا وأساسيًّا للإصابات بالأمراض المزمنة؛ كأمراض السكري وارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين، وغيرها من الأمراض المزمنة.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
06:51 PM

جراحات السمنة بـمستشفى الملك سلمان بالرياض يحصل على شهادة الاعتماد المتخصص

بعد زيارة تفقدية للجنة المكلفة من الوزارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل مستشفى الملك سلمان بالرياض أحد المراكز المعتمدة في جراحة البدانة؛ على الاعتماد من قبل مدير عام المراكز المتخصصة والأطباء الزائرين الدكتور فيصل الدهمشي، ومن قائد تخصص جراحة البدانة الدكتور هيثم الفلاح؛ كمركز متخصص ومعتمد لجراحة السمنة.

جاء ذلك بعد الزيارة التدقيقية التي قامت بها اللجنة المكلفة ونجح مركز جراحات السمنة في تطبيق المعايير المعتمدة في الوزارة واعتماد المستشفى كمركز معتمد لجراحة البدانة؛ حيث حقق درجات عالية من الأمان والسلامة للمرضى؛ ليكون أحد المراكز التابعة لوزارة الصحة المعترف بها على مستوى المملكة العربية السعودية.

وأوضح مدير مستشفى الملك سلمان واستشاري الجراحة العامة الدكتور عبد الدائم العنزي، أن هذا يعد إنجازًا فريدًا من نوعه؛ إذ يعتبر المستشفى أول مستشفى على صحة الرياض يحصل على الاعتماد؛ حيث يسعى المستشفى لأن يكون مرجعاً طبياً في مختلف التخصصات الطبية، مع توفير الرعاية الصحية للمرضى وفق أعلى معايير الاعتماد العالمية.

وأضاف الدكتور العنزي أن مشكلة أمراض السمنة تشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه الرعاية الصحية بالمملكة ودول الخليج العربي ليس فقط، وإنما على مستوى العالم؛ وفقًا للإحصائيات الحديثة.

يُذكر أن عدد المصابين بالسمنة يعد مؤشرًا خطيرًا يدعو إلى السعي الجاد للحد من انتشار أمراض السمنة التي تعد سببًا مباشرًا وأساسيًّا للإصابات بالأمراض المزمنة؛ كأمراض السكري وارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين، وغيرها من الأمراض المزمنة.

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