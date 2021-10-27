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الرئيس التونسي يعتزم الإعلان عن خارطة طريق للمرحلة القادمة

"الجرندي": ما حصل في البلاد هو محلّ اهتمام دولي والمرحلة الاستثنائية لن تدوم

أكّد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد سيعلن عن خارطة طريق للمرحلة القادمة.

وأوضح الجرندي في مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة تونس أن ما حصل في تونس هو محل اهتمام دولي، وتم التأكيد على أن المرحلة الاستثنائية لن تدوم.

وأكد أنه يوجد العديد من المشاورات التي يجريها الرئيس قيس سعيد بهدف تنقية الأجواء وإعطاء خارطة طريق للمرحلة المقبلة التي سوف تؤكد أن الدولة التونسية دولة ديمقراطية ومقبلة على مستقبل مشرق مع شركائنا وأشقائنا في جميع أنحاء العالم، ونحن دولة لدينا مصداقية.

وحول لائحة البرلمان الأوروبي قال الجرندي: إن تونس بصدد دراسة هذه اللائحة، وإن العديد من الجوانب الواردة في اللائحة لا تنطبق على تونس.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس التونسي يعتزم الإعلان عن خارطة طريق للمرحلة القادمة
سبق

أكّد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد سيعلن عن خارطة طريق للمرحلة القادمة.

وأوضح الجرندي في مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة تونس أن ما حصل في تونس هو محل اهتمام دولي، وتم التأكيد على أن المرحلة الاستثنائية لن تدوم.

وأكد أنه يوجد العديد من المشاورات التي يجريها الرئيس قيس سعيد بهدف تنقية الأجواء وإعطاء خارطة طريق للمرحلة المقبلة التي سوف تؤكد أن الدولة التونسية دولة ديمقراطية ومقبلة على مستقبل مشرق مع شركائنا وأشقائنا في جميع أنحاء العالم، ونحن دولة لدينا مصداقية.

وحول لائحة البرلمان الأوروبي قال الجرندي: إن تونس بصدد دراسة هذه اللائحة، وإن العديد من الجوانب الواردة في اللائحة لا تنطبق على تونس.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
07:37 PM

الرئيس التونسي يعتزم الإعلان عن خارطة طريق للمرحلة القادمة

"الجرندي": ما حصل في البلاد هو محلّ اهتمام دولي والمرحلة الاستثنائية لن تدوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكّد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد سيعلن عن خارطة طريق للمرحلة القادمة.

وأوضح الجرندي في مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة تونس أن ما حصل في تونس هو محل اهتمام دولي، وتم التأكيد على أن المرحلة الاستثنائية لن تدوم.

وأكد أنه يوجد العديد من المشاورات التي يجريها الرئيس قيس سعيد بهدف تنقية الأجواء وإعطاء خارطة طريق للمرحلة المقبلة التي سوف تؤكد أن الدولة التونسية دولة ديمقراطية ومقبلة على مستقبل مشرق مع شركائنا وأشقائنا في جميع أنحاء العالم، ونحن دولة لدينا مصداقية.

وحول لائحة البرلمان الأوروبي قال الجرندي: إن تونس بصدد دراسة هذه اللائحة، وإن العديد من الجوانب الواردة في اللائحة لا تنطبق على تونس.

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