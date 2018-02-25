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براغ.. اعتقال الرئيس السابق لـ"الاتحاد الديمقراطي" الكردي التركي

على خلفية مذكرة اعتقال أصدرتها أنقرة في أواخر 2016

أفادت عدة مواقع إخبارية اليوم الأحد، بإلقاء القبض على الرئيس السابق لحزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي، صالح مسلم، في العاصمة التشيكية براغ.

ووفقاً لما نقلت تلك المواقع عن وكالة الأناضول التركية، فإن أنقرة التي تعتبر "الاتحاد الديمقراطي" منظمة إرهابية، كانت أصدرت في نوفمبر 2016 مذكرة اعتقال بحق "مسلم".

وتتهم تركيا "مسلم" بالوقوف وراء اعتداء ارتكُب بأنقرة في فبراير عام 2016، أسفر عن سقوط عشرات القتلى، تنبته "صقور حرية كردستان"، ذات الصلة بحزب العمال الكردستاني.

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براغ.. اعتقال الرئيس السابق لـ"الاتحاد الديمقراطي" الكردي التركي
سبق

أفادت عدة مواقع إخبارية اليوم الأحد، بإلقاء القبض على الرئيس السابق لحزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي، صالح مسلم، في العاصمة التشيكية براغ.

ووفقاً لما نقلت تلك المواقع عن وكالة الأناضول التركية، فإن أنقرة التي تعتبر "الاتحاد الديمقراطي" منظمة إرهابية، كانت أصدرت في نوفمبر 2016 مذكرة اعتقال بحق "مسلم".

وتتهم تركيا "مسلم" بالوقوف وراء اعتداء ارتكُب بأنقرة في فبراير عام 2016، أسفر عن سقوط عشرات القتلى، تنبته "صقور حرية كردستان"، ذات الصلة بحزب العمال الكردستاني.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
01:28 PM

براغ.. اعتقال الرئيس السابق لـ"الاتحاد الديمقراطي" الكردي التركي

على خلفية مذكرة اعتقال أصدرتها أنقرة في أواخر 2016

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت عدة مواقع إخبارية اليوم الأحد، بإلقاء القبض على الرئيس السابق لحزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي، صالح مسلم، في العاصمة التشيكية براغ.

ووفقاً لما نقلت تلك المواقع عن وكالة الأناضول التركية، فإن أنقرة التي تعتبر "الاتحاد الديمقراطي" منظمة إرهابية، كانت أصدرت في نوفمبر 2016 مذكرة اعتقال بحق "مسلم".

وتتهم تركيا "مسلم" بالوقوف وراء اعتداء ارتكُب بأنقرة في فبراير عام 2016، أسفر عن سقوط عشرات القتلى، تنبته "صقور حرية كردستان"، ذات الصلة بحزب العمال الكردستاني.

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