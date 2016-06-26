"التويجري" يرزق بـ"وايل"

رُزق رامي التويجري، من منسوبي الهيئة العامة للغذاء والدواء، بمولود اتفق وزوجته على تسميته "وايل".
"سبق" تدعو الله أن يجعله من مواليد السعادة، وأن يقرّ به أعين والديه.
رُزق رامي التويجري، من منسوبي الهيئة العامة للغذاء والدواء، بمولود اتفق وزوجته على تسميته "وايل".
"سبق" تدعو الله أن يجعله من مواليد السعادة، وأن يقرّ به أعين والديه.
رُزق رامي التويجري، من منسوبي الهيئة العامة للغذاء والدواء، بمولود اتفق وزوجته على تسميته "وايل".
"سبق" تدعو الله أن يجعله من مواليد السعادة، وأن يقرّ به أعين والديه.
رُزق رامي التويجري، من منسوبي الهيئة العامة للغذاء والدواء، بمولود اتفق وزوجته على تسميته "وايل".
"سبق" تدعو الله أن يجعله من مواليد السعادة، وأن يقرّ به أعين والديه.