مستشفى الأفلاج يعلن خدمة توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة

بعد تعبئة نموذج إلكتروني للمرضى

أطلق مستشفى الأفلاج العام، الاثنين، مبادرة توصيل أدوية مرضى الأمراض المزمنة لمنازلهم دون الحاجة لمراجعة المستشفى.

جاء ذلك، بالتعاون مع لجنة تنمية الأفلاج، وجمعية رعاية المرضى بالمحافظة.

وتضمنت المبادرة تشكيل فريق تطوعي من لجنة تنمية الأفلاج، وجمعية رعاية المرضى بالمحافظة، بالتنسيق مع المستشفى، لتوصيل أدوية مرضى الأمراض المزمنة لمنازلهم، بعد تعبئة نموذج إلكتروني خصصه المستشفى للمرضى لصرف أدويتهم دون مراجعة المستشفى.

وقال مستشفى الأفلاج العام، إنه ضمن إجراءات السلامة وبمتابعة من قسم مكافحة العدوى، ولما تمر به الدولة من جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" تهدف إدارة المستشفى لتوصيل الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة.

وكانت لجنة تنمية الأفلاج، أطلقت العديد من المبادرات، تزامنًا مع جائحة كورونا، لتقديم الخدمات للأهالي، وبث الكثير من الرسائل ومقاطع الفيديو، تحاكي كيفية التعامل مع فيروس كورونا وطرق الوقاية منه وسبل التقيد بالطرق الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة.