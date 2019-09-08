النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كاوست" تفتح نوافذها الذكيّة لالتقاط الشمس دون حرارة

خلال مشاركتها بمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين بأبو ظبي

تشارك جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، غداً الاثنين، في مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويستقطب المؤتمر عدداً من الشخصيات العالمية وصناع القرار؛ حيث يناقشون خلال المؤتمر: مستقبل الطاقة والتحديات التي تواجهها، ومجالات الابتكار التي تسهم في مستقبل مزدهر لصناعة الطاقة في العالم وضمان وصولها إلى جميع الدول.

وتأتي مشاركة "كاوست" في المؤتمر ضمن جناح المملكة العربية السعودية، الذي يُعد أكبر جناح لدولة مشارِكة هناك؛ حيث يقع الجناح السعودي على مساحة 1395 متراً مربعاً، ويضم الجناح عدداً من المؤسسات الحكومية وجهات القطاع الخاص المؤثرة في مجال الطاقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"كاوست" تفتح نوافذها الذكيّة لالتقاط الشمس دون حرارة
سبق

تشارك جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، غداً الاثنين، في مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويستقطب المؤتمر عدداً من الشخصيات العالمية وصناع القرار؛ حيث يناقشون خلال المؤتمر: مستقبل الطاقة والتحديات التي تواجهها، ومجالات الابتكار التي تسهم في مستقبل مزدهر لصناعة الطاقة في العالم وضمان وصولها إلى جميع الدول.

وتأتي مشاركة "كاوست" في المؤتمر ضمن جناح المملكة العربية السعودية، الذي يُعد أكبر جناح لدولة مشارِكة هناك؛ حيث يقع الجناح السعودي على مساحة 1395 متراً مربعاً، ويضم الجناح عدداً من المؤسسات الحكومية وجهات القطاع الخاص المؤثرة في مجال الطاقة.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
04:52 PM

"كاوست" تفتح نوافذها الذكيّة لالتقاط الشمس دون حرارة

خلال مشاركتها بمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين بأبو ظبي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
3
3,575

تشارك جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، غداً الاثنين، في مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويستقطب المؤتمر عدداً من الشخصيات العالمية وصناع القرار؛ حيث يناقشون خلال المؤتمر: مستقبل الطاقة والتحديات التي تواجهها، ومجالات الابتكار التي تسهم في مستقبل مزدهر لصناعة الطاقة في العالم وضمان وصولها إلى جميع الدول.

وتأتي مشاركة "كاوست" في المؤتمر ضمن جناح المملكة العربية السعودية، الذي يُعد أكبر جناح لدولة مشارِكة هناك؛ حيث يقع الجناح السعودي على مساحة 1395 متراً مربعاً، ويضم الجناح عدداً من المؤسسات الحكومية وجهات القطاع الخاص المؤثرة في مجال الطاقة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,090
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,573
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,478
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,933

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة