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الأربعاء .. "جامعة الأمير محمد بن فهد" تعلن تفاصيل جائزة اليوم الوطني بنسختها 2

لترسيخ مبادئ المنافسة واستثمار ملكات الإبداع لدى الشباب وتشجيع الموهوبين

تعقد جامعة الأمير محمد بن فهد، مساء يوم الأربعاء المقبل، مؤتمراً صحفياً؛ للإعلان عن تفاصيل جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل مميز باليوم الوطني في نسختها الثانية، بمقرِّ الجامعة في العزيزية بمحافظة الخُبر، برئاسة مدير الجامعة، والأمين العام للجائزة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري.

وقال رئيس فريق عمل الجائزة زيدان علي الزيدان؛ في تصريح صحفي، إنه سيُعلن خلال المؤتمر الصحفي تفاصيل المشاركة في الجائزة في نسختها الثانية، التي جاءت امتداداً للنجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى، كما سيوضح الفروع الجديدة التي استحدثتها الجائزة، وهي: "جائزة أفضل فيلم قصير عن اليوم الوطني، جائزة أفضل عمل مجتمعي، جائزة أفضل مشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي، جائزة أفضل عمل إعلامي، جائزة أفضل عمل فني، جائزة أفضل عمل أدبي".

وأَضاف الزيدان؛ أن الجائزة تهدف إلى ترسيخ مبادئ المنافسة في اليوم الوطني، والمشاركة الإيجابية مع استثمار ملكات الإبداع لدى الشباب، وتشجيع الموهوبين المتميزين في الأعمال المقدمة في اليوم الوطني، وترسيخ أهمية الإنجازات الوطنية وتعزيز حضورها محلياً وعالمياً، انطلاقاً من دور الجامعة في خدمة المجتمع، ومشاركة منها عبر إمكاناتها في فعاليات اليوم الوطني، الذي يعد من أهم المناسبات التي يحتفل بها الوطن، وهي مناسبة عزيزة على الجميع؛ إذ توضح ما قام به المؤسّس -طيّب الله ثراه- في بناء هذا الوطن".

ودعا الزيدان؛ عموم المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في الجائزة عبر موقعها http:/ / award.pmu.edu.sa.

جامعة الأمير محمد بن فهد الخبر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأربعاء .. "جامعة الأمير محمد بن فهد" تعلن تفاصيل جائزة اليوم الوطني بنسختها 2
سبق

تعقد جامعة الأمير محمد بن فهد، مساء يوم الأربعاء المقبل، مؤتمراً صحفياً؛ للإعلان عن تفاصيل جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل مميز باليوم الوطني في نسختها الثانية، بمقرِّ الجامعة في العزيزية بمحافظة الخُبر، برئاسة مدير الجامعة، والأمين العام للجائزة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري.

وقال رئيس فريق عمل الجائزة زيدان علي الزيدان؛ في تصريح صحفي، إنه سيُعلن خلال المؤتمر الصحفي تفاصيل المشاركة في الجائزة في نسختها الثانية، التي جاءت امتداداً للنجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى، كما سيوضح الفروع الجديدة التي استحدثتها الجائزة، وهي: "جائزة أفضل فيلم قصير عن اليوم الوطني، جائزة أفضل عمل مجتمعي، جائزة أفضل مشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي، جائزة أفضل عمل إعلامي، جائزة أفضل عمل فني، جائزة أفضل عمل أدبي".

وأَضاف الزيدان؛ أن الجائزة تهدف إلى ترسيخ مبادئ المنافسة في اليوم الوطني، والمشاركة الإيجابية مع استثمار ملكات الإبداع لدى الشباب، وتشجيع الموهوبين المتميزين في الأعمال المقدمة في اليوم الوطني، وترسيخ أهمية الإنجازات الوطنية وتعزيز حضورها محلياً وعالمياً، انطلاقاً من دور الجامعة في خدمة المجتمع، ومشاركة منها عبر إمكاناتها في فعاليات اليوم الوطني، الذي يعد من أهم المناسبات التي يحتفل بها الوطن، وهي مناسبة عزيزة على الجميع؛ إذ توضح ما قام به المؤسّس -طيّب الله ثراه- في بناء هذا الوطن".

ودعا الزيدان؛ عموم المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في الجائزة عبر موقعها http:/ / award.pmu.edu.sa.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
01:37 PM

الأربعاء .. "جامعة الأمير محمد بن فهد" تعلن تفاصيل جائزة اليوم الوطني بنسختها 2

لترسيخ مبادئ المنافسة واستثمار ملكات الإبداع لدى الشباب وتشجيع الموهوبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعقد جامعة الأمير محمد بن فهد، مساء يوم الأربعاء المقبل، مؤتمراً صحفياً؛ للإعلان عن تفاصيل جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل مميز باليوم الوطني في نسختها الثانية، بمقرِّ الجامعة في العزيزية بمحافظة الخُبر، برئاسة مدير الجامعة، والأمين العام للجائزة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري.

وقال رئيس فريق عمل الجائزة زيدان علي الزيدان؛ في تصريح صحفي، إنه سيُعلن خلال المؤتمر الصحفي تفاصيل المشاركة في الجائزة في نسختها الثانية، التي جاءت امتداداً للنجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى، كما سيوضح الفروع الجديدة التي استحدثتها الجائزة، وهي: "جائزة أفضل فيلم قصير عن اليوم الوطني، جائزة أفضل عمل مجتمعي، جائزة أفضل مشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي، جائزة أفضل عمل إعلامي، جائزة أفضل عمل فني، جائزة أفضل عمل أدبي".

وأَضاف الزيدان؛ أن الجائزة تهدف إلى ترسيخ مبادئ المنافسة في اليوم الوطني، والمشاركة الإيجابية مع استثمار ملكات الإبداع لدى الشباب، وتشجيع الموهوبين المتميزين في الأعمال المقدمة في اليوم الوطني، وترسيخ أهمية الإنجازات الوطنية وتعزيز حضورها محلياً وعالمياً، انطلاقاً من دور الجامعة في خدمة المجتمع، ومشاركة منها عبر إمكاناتها في فعاليات اليوم الوطني، الذي يعد من أهم المناسبات التي يحتفل بها الوطن، وهي مناسبة عزيزة على الجميع؛ إذ توضح ما قام به المؤسّس -طيّب الله ثراه- في بناء هذا الوطن".

ودعا الزيدان؛ عموم المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في الجائزة عبر موقعها http:/ / award.pmu.edu.sa.

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