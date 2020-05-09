النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عبر "يتوتيوب و"زووم".."منتدى دارة المؤسس "يناقش "علم التاريخ" فى محاضرات مجدولة وتفاعلية

يستهدف غيرالمختصين والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها وتستمر فعالياته حتى منتصف يونيو

تَستكمل دارة الملك عبدالعزيز فعاليات "منتدى الدارة" الثقافي؛ الذي يأتي ضمن أنشطتها وخدماتها العلمية الإلكترونية في إطار الحجر المنزلي بعد فرضه من قِبل فيروس "كورونا" العالمي، وذلك على قناة الدارة في اليوتيوب وعبر برنامج زووم.

ويستهدف "منتدى المؤسس" شرائح اجتماعية من أعمار مختلفة من غير المختصين والمتخصصين في علم التاريخ من داخل المملكة وخارجها؛ بمحاضرات مجدولة وتفاعلية مع الحضور الافتراضي، ومحكمة علميًّا، وذات محتوى مبسط ومتنوع يتكامل مع منتجات الدارة العلمية، ويظهر جمال علم التاريخ وشموليته، ويطرق محاوره المختلفة.

كما سيقدم "المنتدى" الذي يستمر حتى منتصف يونيو المقبل موضوعات وأفكارًا حول أسئلة تطرح بشغف في الوسط العلمي، مثل دور المؤرخ في المستقبل والاتجاهات الجديدة في كتابة التاريخ، والتطورات التي حدثت في كيفية كتابة التاريخ وأساليبها، كما سيخصص المنتدى محاضرة عن مدينة "حِجْر اليمامة" التاريخية كنموذج حضاري وعريق لأنسنة المكان، كذلك موضوعات في تاريخ الطب الوقائي، وتاريخ الخليج العربي، والزمان والتاريخ في الكتابة التاريخية وغيرها من المحاَور البحثية.

ويأتي "المنتدى" تزامنًا مع إتاحة الدارة كل خدماتها إلكترونيًّا لكل الباحثين والدارسين، لدعم حركة البحوث ذات العلاقة وعدم تأخرها أو تعطلها في ظل الظروف الحالية.

دارة الملك عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عبر "يتوتيوب و"زووم".."منتدى دارة المؤسس "يناقش "علم التاريخ" فى محاضرات مجدولة وتفاعلية
سبق

تَستكمل دارة الملك عبدالعزيز فعاليات "منتدى الدارة" الثقافي؛ الذي يأتي ضمن أنشطتها وخدماتها العلمية الإلكترونية في إطار الحجر المنزلي بعد فرضه من قِبل فيروس "كورونا" العالمي، وذلك على قناة الدارة في اليوتيوب وعبر برنامج زووم.

ويستهدف "منتدى المؤسس" شرائح اجتماعية من أعمار مختلفة من غير المختصين والمتخصصين في علم التاريخ من داخل المملكة وخارجها؛ بمحاضرات مجدولة وتفاعلية مع الحضور الافتراضي، ومحكمة علميًّا، وذات محتوى مبسط ومتنوع يتكامل مع منتجات الدارة العلمية، ويظهر جمال علم التاريخ وشموليته، ويطرق محاوره المختلفة.

كما سيقدم "المنتدى" الذي يستمر حتى منتصف يونيو المقبل موضوعات وأفكارًا حول أسئلة تطرح بشغف في الوسط العلمي، مثل دور المؤرخ في المستقبل والاتجاهات الجديدة في كتابة التاريخ، والتطورات التي حدثت في كيفية كتابة التاريخ وأساليبها، كما سيخصص المنتدى محاضرة عن مدينة "حِجْر اليمامة" التاريخية كنموذج حضاري وعريق لأنسنة المكان، كذلك موضوعات في تاريخ الطب الوقائي، وتاريخ الخليج العربي، والزمان والتاريخ في الكتابة التاريخية وغيرها من المحاَور البحثية.

ويأتي "المنتدى" تزامنًا مع إتاحة الدارة كل خدماتها إلكترونيًّا لكل الباحثين والدارسين، لدعم حركة البحوث ذات العلاقة وعدم تأخرها أو تعطلها في ظل الظروف الحالية.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
07:13 PM

عبر "يتوتيوب و"زووم".."منتدى دارة المؤسس "يناقش "علم التاريخ" فى محاضرات مجدولة وتفاعلية

يستهدف غيرالمختصين والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها وتستمر فعالياته حتى منتصف يونيو

A A A
عمر السبيعي - الرياض
0
401

تَستكمل دارة الملك عبدالعزيز فعاليات "منتدى الدارة" الثقافي؛ الذي يأتي ضمن أنشطتها وخدماتها العلمية الإلكترونية في إطار الحجر المنزلي بعد فرضه من قِبل فيروس "كورونا" العالمي، وذلك على قناة الدارة في اليوتيوب وعبر برنامج زووم.

ويستهدف "منتدى المؤسس" شرائح اجتماعية من أعمار مختلفة من غير المختصين والمتخصصين في علم التاريخ من داخل المملكة وخارجها؛ بمحاضرات مجدولة وتفاعلية مع الحضور الافتراضي، ومحكمة علميًّا، وذات محتوى مبسط ومتنوع يتكامل مع منتجات الدارة العلمية، ويظهر جمال علم التاريخ وشموليته، ويطرق محاوره المختلفة.

كما سيقدم "المنتدى" الذي يستمر حتى منتصف يونيو المقبل موضوعات وأفكارًا حول أسئلة تطرح بشغف في الوسط العلمي، مثل دور المؤرخ في المستقبل والاتجاهات الجديدة في كتابة التاريخ، والتطورات التي حدثت في كيفية كتابة التاريخ وأساليبها، كما سيخصص المنتدى محاضرة عن مدينة "حِجْر اليمامة" التاريخية كنموذج حضاري وعريق لأنسنة المكان، كذلك موضوعات في تاريخ الطب الوقائي، وتاريخ الخليج العربي، والزمان والتاريخ في الكتابة التاريخية وغيرها من المحاَور البحثية.

ويأتي "المنتدى" تزامنًا مع إتاحة الدارة كل خدماتها إلكترونيًّا لكل الباحثين والدارسين، لدعم حركة البحوث ذات العلاقة وعدم تأخرها أو تعطلها في ظل الظروف الحالية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,063
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,951
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,228
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,151

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة