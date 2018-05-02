"الأرصاد والبيئة" تُزيل مواقع صهر رصاص عشوائية شرق جدة

شملت 20 خزان ديزل.. للحفاظ على البيئة والحد من التلوث

أزالت فِرَق التفتيش بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة، أمس الثلاثاء، بمشاركة لجنة إزالة أفران صهر الرصاص العشوائية بمحافظة جدة، عدداً من مواقع الصهر العشوائي بشرق المحافظة؛ للحفاظ على البيئة والحد من التلوث البيئي.

وقال مدير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة وليد الحجيلي: تمت إزالة 15 فرن صهر عشوائي، و20 خزان ديزل، و7 خزانات مياه، وعدد 2 غرفة من البلك لسكن العمالة المخالفة.

وأضاف الحجيلي: تعمل اللجنة على إزالة كافة مواقع الصهر العشوائي؛ بهدف الحفاظ على البيئة والحد من التلوث البيئي بمحافظة جدة.

يُذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنفذ حالياً حملتين في المنطقة الشرقية؛ بهدف رفع مستوى الالتزام لدى المنشآت، وهي حملة الـ1001 منشأة، والحملة الوطنية الثانية للمسح البيئي للساحل الشرقي التي تستهدف حصر مدى الالتزام البيئي للمنشآت خارج وداخل المدن الصناعية بالمنطقة الشرقية، وكذلك معرفة جميع مصادر تصريف المياه غير المعالجة إلى مياه الخليج العربي، وحصر عددها ونوعها ومصادرها من الحدود السعودية الكويتية إلى الحدود السعودية الإمارتية بطول 1600 كيلو.