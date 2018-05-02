النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد والبيئة" تُزيل مواقع صهر رصاص عشوائية شرق جدة

شملت 20 خزان ديزل.. للحفاظ على البيئة والحد من التلوث

أزالت فِرَق التفتيش بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة، أمس الثلاثاء، بمشاركة لجنة إزالة أفران صهر الرصاص العشوائية بمحافظة جدة، عدداً من مواقع الصهر العشوائي بشرق المحافظة؛ للحفاظ على البيئة والحد من التلوث البيئي.

وقال مدير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة وليد الحجيلي: تمت إزالة 15 فرن صهر عشوائي، و20 خزان ديزل، و7 خزانات مياه، وعدد 2 غرفة من البلك لسكن العمالة المخالفة.

وأضاف الحجيلي: تعمل اللجنة على إزالة كافة مواقع الصهر العشوائي؛ بهدف الحفاظ على البيئة والحد من التلوث البيئي بمحافظة جدة.

يُذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنفذ حالياً حملتين في المنطقة الشرقية؛ بهدف رفع مستوى الالتزام لدى المنشآت، وهي حملة الـ1001 منشأة، والحملة الوطنية الثانية للمسح البيئي للساحل الشرقي التي تستهدف حصر مدى الالتزام البيئي للمنشآت خارج وداخل المدن الصناعية بالمنطقة الشرقية، وكذلك معرفة جميع مصادر تصريف المياه غير المعالجة إلى مياه الخليج العربي، وحصر عددها ونوعها ومصادرها من الحدود السعودية الكويتية إلى الحدود السعودية الإمارتية بطول 1600 كيلو.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد والبيئة" تُزيل مواقع صهر رصاص عشوائية شرق جدة
سبق

أزالت فِرَق التفتيش بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة، أمس الثلاثاء، بمشاركة لجنة إزالة أفران صهر الرصاص العشوائية بمحافظة جدة، عدداً من مواقع الصهر العشوائي بشرق المحافظة؛ للحفاظ على البيئة والحد من التلوث البيئي.

وقال مدير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة وليد الحجيلي: تمت إزالة 15 فرن صهر عشوائي، و20 خزان ديزل، و7 خزانات مياه، وعدد 2 غرفة من البلك لسكن العمالة المخالفة.

وأضاف الحجيلي: تعمل اللجنة على إزالة كافة مواقع الصهر العشوائي؛ بهدف الحفاظ على البيئة والحد من التلوث البيئي بمحافظة جدة.

يُذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنفذ حالياً حملتين في المنطقة الشرقية؛ بهدف رفع مستوى الالتزام لدى المنشآت، وهي حملة الـ1001 منشأة، والحملة الوطنية الثانية للمسح البيئي للساحل الشرقي التي تستهدف حصر مدى الالتزام البيئي للمنشآت خارج وداخل المدن الصناعية بالمنطقة الشرقية، وكذلك معرفة جميع مصادر تصريف المياه غير المعالجة إلى مياه الخليج العربي، وحصر عددها ونوعها ومصادرها من الحدود السعودية الكويتية إلى الحدود السعودية الإمارتية بطول 1600 كيلو.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
11:52 AM

"الأرصاد والبيئة" تُزيل مواقع صهر رصاص عشوائية شرق جدة

شملت 20 خزان ديزل.. للحفاظ على البيئة والحد من التلوث

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
5,546

أزالت فِرَق التفتيش بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة، أمس الثلاثاء، بمشاركة لجنة إزالة أفران صهر الرصاص العشوائية بمحافظة جدة، عدداً من مواقع الصهر العشوائي بشرق المحافظة؛ للحفاظ على البيئة والحد من التلوث البيئي.

وقال مدير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة وليد الحجيلي: تمت إزالة 15 فرن صهر عشوائي، و20 خزان ديزل، و7 خزانات مياه، وعدد 2 غرفة من البلك لسكن العمالة المخالفة.

وأضاف الحجيلي: تعمل اللجنة على إزالة كافة مواقع الصهر العشوائي؛ بهدف الحفاظ على البيئة والحد من التلوث البيئي بمحافظة جدة.

يُذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنفذ حالياً حملتين في المنطقة الشرقية؛ بهدف رفع مستوى الالتزام لدى المنشآت، وهي حملة الـ1001 منشأة، والحملة الوطنية الثانية للمسح البيئي للساحل الشرقي التي تستهدف حصر مدى الالتزام البيئي للمنشآت خارج وداخل المدن الصناعية بالمنطقة الشرقية، وكذلك معرفة جميع مصادر تصريف المياه غير المعالجة إلى مياه الخليج العربي، وحصر عددها ونوعها ومصادرها من الحدود السعودية الكويتية إلى الحدود السعودية الإمارتية بطول 1600 كيلو.

شارك برأيك
72
468

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,448
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
35,168
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,201
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,324

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

انتهى زمن الأربعة الكبار

انتهى زمن الأربعة الكبار

سلطان رديف
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
لمن.. نبارك؟!!

لمن.. نبارك؟!!

وحيد بغدادي
الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة