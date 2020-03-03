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"عصر نيوم" يمنح "الروبوت" اعترافًا مهنيًّا في المؤتمر الهندسي الدولي بالرياض

ببنيته الضخمة استدعى في حديثه المستقبل الذي تبشر به رؤية السعودية 2030

استبقت الهيئة السعودية للمهندسين الزمن من خلال تقديمها الاعتراف المهني بأهمية دور الروبوتات في القطاع الهندسي مستقبلاً، وذلك من خلال استضافة روبوت "تاتيان"، ومشاركته متحدثًا على منصة المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثاني بالرياض، في خطوة تساير عصر "نيوم".

وتفصيلاً، سجَّل الروبوت حضوره في أروقة أكبر تجمُّع هندسي عالمي بالشرق الأوسط وسط حضور مهني واسع من مختصين وخبراء من 27 دولة، وأعلن كمتحدث رئيس في حفل افتتاح المؤتمر امتنانه للمهندسين الذين كانت عقولهم وخيالهم وراء تجسيده كرجل آلي.

وببنيته الضخمة، وحديثه المنسجم مع التفاته للحضور، أشار الروبوت إلى أنه لولا العلم والمعرفة اللذين يملكهما المهندسون، وطموحهم في الوصول لعنان السماء، لما أصبحت الآلة مهمة، وعنصرًا مهمًّا في الحياة اليومية.

واستدعى الروبوت في حديثه المستقبل الذي تبشر به رؤية السعودية 2030، التي تعد بحضور كثيف للروبوت في مدنها المستقبلية؛ لتكون قرينًا للإنسان في عمارة الأوطان.

وبثَّ الروبوت رسالته المخصصة للحضور العاملين في القطاع الهندسي من مهندسين وفنيين، ومهتمين ومبدعين في هذا المجال العظيم، مثنيًا على بنائهم الحياة السعيدة والسهلة والآمنة.

ويربط الروبوت بالمهندسين مهمة إيجاد الحلول التي تساعد في حل المشكلات، والعمل على تجاوز الصعاب، ونماء الاقتصاد في بلدان العالم.

يُذكر أن المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثاني يتناول ضمن محاوره 110 أوراق علمية طوال أيام انعقاده بفندق الفورسيزن. وتقدم ورقة بحثية في اليوم الأول طباعة الذراع الروبوتية ثلاثية الأبعاد، مع وحدة تحكم بإشارة اليد المدمجة، كما تتقاسم 3 قاعات يوميًّا تقديم المعرفة العلمية للمهندسين في سبعة وعشرين محورًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عصر نيوم" يمنح "الروبوت" اعترافًا مهنيًّا في المؤتمر الهندسي الدولي بالرياض
سبق

استبقت الهيئة السعودية للمهندسين الزمن من خلال تقديمها الاعتراف المهني بأهمية دور الروبوتات في القطاع الهندسي مستقبلاً، وذلك من خلال استضافة روبوت "تاتيان"، ومشاركته متحدثًا على منصة المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثاني بالرياض، في خطوة تساير عصر "نيوم".

وتفصيلاً، سجَّل الروبوت حضوره في أروقة أكبر تجمُّع هندسي عالمي بالشرق الأوسط وسط حضور مهني واسع من مختصين وخبراء من 27 دولة، وأعلن كمتحدث رئيس في حفل افتتاح المؤتمر امتنانه للمهندسين الذين كانت عقولهم وخيالهم وراء تجسيده كرجل آلي.

وببنيته الضخمة، وحديثه المنسجم مع التفاته للحضور، أشار الروبوت إلى أنه لولا العلم والمعرفة اللذين يملكهما المهندسون، وطموحهم في الوصول لعنان السماء، لما أصبحت الآلة مهمة، وعنصرًا مهمًّا في الحياة اليومية.

واستدعى الروبوت في حديثه المستقبل الذي تبشر به رؤية السعودية 2030، التي تعد بحضور كثيف للروبوت في مدنها المستقبلية؛ لتكون قرينًا للإنسان في عمارة الأوطان.

وبثَّ الروبوت رسالته المخصصة للحضور العاملين في القطاع الهندسي من مهندسين وفنيين، ومهتمين ومبدعين في هذا المجال العظيم، مثنيًا على بنائهم الحياة السعيدة والسهلة والآمنة.

ويربط الروبوت بالمهندسين مهمة إيجاد الحلول التي تساعد في حل المشكلات، والعمل على تجاوز الصعاب، ونماء الاقتصاد في بلدان العالم.

يُذكر أن المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثاني يتناول ضمن محاوره 110 أوراق علمية طوال أيام انعقاده بفندق الفورسيزن. وتقدم ورقة بحثية في اليوم الأول طباعة الذراع الروبوتية ثلاثية الأبعاد، مع وحدة تحكم بإشارة اليد المدمجة، كما تتقاسم 3 قاعات يوميًّا تقديم المعرفة العلمية للمهندسين في سبعة وعشرين محورًا.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
12:08 AM

"عصر نيوم" يمنح "الروبوت" اعترافًا مهنيًّا في المؤتمر الهندسي الدولي بالرياض

ببنيته الضخمة استدعى في حديثه المستقبل الذي تبشر به رؤية السعودية 2030

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استبقت الهيئة السعودية للمهندسين الزمن من خلال تقديمها الاعتراف المهني بأهمية دور الروبوتات في القطاع الهندسي مستقبلاً، وذلك من خلال استضافة روبوت "تاتيان"، ومشاركته متحدثًا على منصة المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثاني بالرياض، في خطوة تساير عصر "نيوم".

وتفصيلاً، سجَّل الروبوت حضوره في أروقة أكبر تجمُّع هندسي عالمي بالشرق الأوسط وسط حضور مهني واسع من مختصين وخبراء من 27 دولة، وأعلن كمتحدث رئيس في حفل افتتاح المؤتمر امتنانه للمهندسين الذين كانت عقولهم وخيالهم وراء تجسيده كرجل آلي.

وببنيته الضخمة، وحديثه المنسجم مع التفاته للحضور، أشار الروبوت إلى أنه لولا العلم والمعرفة اللذين يملكهما المهندسون، وطموحهم في الوصول لعنان السماء، لما أصبحت الآلة مهمة، وعنصرًا مهمًّا في الحياة اليومية.

واستدعى الروبوت في حديثه المستقبل الذي تبشر به رؤية السعودية 2030، التي تعد بحضور كثيف للروبوت في مدنها المستقبلية؛ لتكون قرينًا للإنسان في عمارة الأوطان.

وبثَّ الروبوت رسالته المخصصة للحضور العاملين في القطاع الهندسي من مهندسين وفنيين، ومهتمين ومبدعين في هذا المجال العظيم، مثنيًا على بنائهم الحياة السعيدة والسهلة والآمنة.

ويربط الروبوت بالمهندسين مهمة إيجاد الحلول التي تساعد في حل المشكلات، والعمل على تجاوز الصعاب، ونماء الاقتصاد في بلدان العالم.

يُذكر أن المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثاني يتناول ضمن محاوره 110 أوراق علمية طوال أيام انعقاده بفندق الفورسيزن. وتقدم ورقة بحثية في اليوم الأول طباعة الذراع الروبوتية ثلاثية الأبعاد، مع وحدة تحكم بإشارة اليد المدمجة، كما تتقاسم 3 قاعات يوميًّا تقديم المعرفة العلمية للمهندسين في سبعة وعشرين محورًا.

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