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شاهد .. "ترامب يحمل" الحقيبة النووية" معه وهو يغادر البيت الأبيض

تضم الشيفرات المطلوبة لتنفيذ هجمات نووية

أظهرت لقطات لمغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العاصمة واشنطن قبل بدء حفل تنصيب خليفته جو بايدن؛ أنه لم يترك "الحقيبة النووية" في البيت الأبيض.

وطبقاً لصحيفة "غارديان" نقل أحد مساعدي ترامب الحقيبة التي تعد مفتاحًا للترسانة النووية الأمريكية إلى المروحية التي غادر ترامب على متنها البيت الأبيض بآخر رحلة له بصفته الرئيس الـ45 للولايات المتحدة، ثم تم إدخال الحقيبة إلى الطائرة رقم واحد التي توجه ترامب على متنها قبل قليل من قاعدة أندروز الجوية إلى منزله في ولاية فلوريدا.

وتضم "الحقيبة النووية" الشيفرات المطلوبة لتنفيذ هجمات نووية، وستظل هذه الشيفرات صالحة حتى أداء بايدن اليمين الدستورية (أي في منتصف نهار اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي).

وتخلى ترامب عن تقليد تسليم الحقيبة النووية من رئيس إلى خليفته، وقرر عدم حضور حفل تنصيب بايدن، لأول مرة منذ عهد الرئيس أندرو جونسون الذي قاد البلاد في فترة بين 1865 و1869.

وسيحصل بايدن فور أدائه اليمين الدستورية على حقيبة نووية بديلة، فيما ستصبح الحقيبة التي بحوزة ترامب غير صالحة.

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شاهد .. "ترامب يحمل" الحقيبة النووية" معه وهو يغادر البيت الأبيض
سبق

أظهرت لقطات لمغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العاصمة واشنطن قبل بدء حفل تنصيب خليفته جو بايدن؛ أنه لم يترك "الحقيبة النووية" في البيت الأبيض.

وطبقاً لصحيفة "غارديان" نقل أحد مساعدي ترامب الحقيبة التي تعد مفتاحًا للترسانة النووية الأمريكية إلى المروحية التي غادر ترامب على متنها البيت الأبيض بآخر رحلة له بصفته الرئيس الـ45 للولايات المتحدة، ثم تم إدخال الحقيبة إلى الطائرة رقم واحد التي توجه ترامب على متنها قبل قليل من قاعدة أندروز الجوية إلى منزله في ولاية فلوريدا.

وتضم "الحقيبة النووية" الشيفرات المطلوبة لتنفيذ هجمات نووية، وستظل هذه الشيفرات صالحة حتى أداء بايدن اليمين الدستورية (أي في منتصف نهار اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي).

وتخلى ترامب عن تقليد تسليم الحقيبة النووية من رئيس إلى خليفته، وقرر عدم حضور حفل تنصيب بايدن، لأول مرة منذ عهد الرئيس أندرو جونسون الذي قاد البلاد في فترة بين 1865 و1869.

وسيحصل بايدن فور أدائه اليمين الدستورية على حقيبة نووية بديلة، فيما ستصبح الحقيبة التي بحوزة ترامب غير صالحة.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
06:03 PM

شاهد .. "ترامب يحمل" الحقيبة النووية" معه وهو يغادر البيت الأبيض

تضم الشيفرات المطلوبة لتنفيذ هجمات نووية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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13,890

أظهرت لقطات لمغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العاصمة واشنطن قبل بدء حفل تنصيب خليفته جو بايدن؛ أنه لم يترك "الحقيبة النووية" في البيت الأبيض.

وطبقاً لصحيفة "غارديان" نقل أحد مساعدي ترامب الحقيبة التي تعد مفتاحًا للترسانة النووية الأمريكية إلى المروحية التي غادر ترامب على متنها البيت الأبيض بآخر رحلة له بصفته الرئيس الـ45 للولايات المتحدة، ثم تم إدخال الحقيبة إلى الطائرة رقم واحد التي توجه ترامب على متنها قبل قليل من قاعدة أندروز الجوية إلى منزله في ولاية فلوريدا.

وتضم "الحقيبة النووية" الشيفرات المطلوبة لتنفيذ هجمات نووية، وستظل هذه الشيفرات صالحة حتى أداء بايدن اليمين الدستورية (أي في منتصف نهار اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي).

وتخلى ترامب عن تقليد تسليم الحقيبة النووية من رئيس إلى خليفته، وقرر عدم حضور حفل تنصيب بايدن، لأول مرة منذ عهد الرئيس أندرو جونسون الذي قاد البلاد في فترة بين 1865 و1869.

وسيحصل بايدن فور أدائه اليمين الدستورية على حقيبة نووية بديلة، فيما ستصبح الحقيبة التي بحوزة ترامب غير صالحة.

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