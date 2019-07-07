النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اللجنة العامة للانتخابات توضح إجراءات انعقاد الجمعية العمومية لنادي النصر

أوضحت اللجنة العامة للانتخابات أنه إشارة إلى ما يتم تداوله مؤخراً بشأن الإجراءات المتبقية للعملية الانتخابية في نادي النصر، فإنه وفقاً للإجراءات المعلن عنها سيتم عقد الجمعية العمومية للنادي مساء الخميس 8-11-1440هـ الموافق 11-7-2019م.

وأضافت: وفي حال لم يتحقق النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية في المرة الأولى فستنعقد الجمعية للمرة الثانية بتجاوز القوة التصويتية الحاضرة بما نسبته 25% من المجموع الكلي للأصوات، وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرتان (2، 3) من المادة (16) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.


وفي حال عدم اكتمال النصاب بعد ذلك فسيتم عقد الجمعية بعدد القوة التصويتية الحاضرة دون تحديد نصاب معين، كما ستتم عملية الاقتراع لانتخاب المرشحين وفقاً لأسلوب التصويت التراكمي استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (78) من اللائحة.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
اللجنة العامة للانتخابات توضح إجراءات انعقاد الجمعية العمومية لنادي النصر
سبق

أوضحت اللجنة العامة للانتخابات أنه إشارة إلى ما يتم تداوله مؤخراً بشأن الإجراءات المتبقية للعملية الانتخابية في نادي النصر، فإنه وفقاً للإجراءات المعلن عنها سيتم عقد الجمعية العمومية للنادي مساء الخميس 8-11-1440هـ الموافق 11-7-2019م.

وأضافت: وفي حال لم يتحقق النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية في المرة الأولى فستنعقد الجمعية للمرة الثانية بتجاوز القوة التصويتية الحاضرة بما نسبته 25% من المجموع الكلي للأصوات، وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرتان (2، 3) من المادة (16) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.


وفي حال عدم اكتمال النصاب بعد ذلك فسيتم عقد الجمعية بعدد القوة التصويتية الحاضرة دون تحديد نصاب معين، كما ستتم عملية الاقتراع لانتخاب المرشحين وفقاً لأسلوب التصويت التراكمي استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (78) من اللائحة.


07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
09:00 PM

اللجنة العامة للانتخابات توضح إجراءات انعقاد الجمعية العمومية لنادي النصر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
1,192

أوضحت اللجنة العامة للانتخابات أنه إشارة إلى ما يتم تداوله مؤخراً بشأن الإجراءات المتبقية للعملية الانتخابية في نادي النصر، فإنه وفقاً للإجراءات المعلن عنها سيتم عقد الجمعية العمومية للنادي مساء الخميس 8-11-1440هـ الموافق 11-7-2019م.

وأضافت: وفي حال لم يتحقق النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية في المرة الأولى فستنعقد الجمعية للمرة الثانية بتجاوز القوة التصويتية الحاضرة بما نسبته 25% من المجموع الكلي للأصوات، وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرتان (2، 3) من المادة (16) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.


وفي حال عدم اكتمال النصاب بعد ذلك فسيتم عقد الجمعية بعدد القوة التصويتية الحاضرة دون تحديد نصاب معين، كما ستتم عملية الاقتراع لانتخاب المرشحين وفقاً لأسلوب التصويت التراكمي استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (78) من اللائحة.


اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,723
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,541
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,872
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,524

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة