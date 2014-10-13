#هيئة المواصفات تحذّر من "كلور" متداول بالسوق ويستخدم كمبيّض للملابس

قالت: الرقم الهيدروجيني للمنتج لا يطابق الحدود التي وضعتها المواصفة القياسية

حذّرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، من كلور يستخدم كمبيّض للملابس "منظف هيبوكلوريت الصوديوم"؛ موضحة أن نتيجة الاختبارات التي أُجريت على عيّنات من المنتج أظهرت عدم مطابقته متطلبات المواصفة القياسية.

وحول مخاطر المنتج قالت #هيئة المواصفات: قد يسبّب أضراراً للمستهلك نتيجة عدم مطابقة الرقم الهيدروجيني وهيبوكلوريت الصوديوم للحدود التي وضعتها المواصفة القياسية.

يُذكر أن الهيئة تقوم بسحب عيّنات عشوائية من السوق مباشرة، إضافة إلى خطوط الإنتاج أو المستودعات، وذلك لاختبارها للتأكّد من مطابقتها لوائح القواعد الفنية السعودية للمنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.