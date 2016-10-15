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"الزعاقي" للمرتبة العاشرة بـ"الشؤون البلدية"

يتلقى خالد بن محمد الزعاقي، التهاني بمناسبة ترقيته للمرتبة العاشرة في الإدارة العامة للمساحة التابعة لوكالة الأراضي والمساحة في وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وشكر "الزعاقي" المسؤولين على ثقتهم، مؤكدًا أنها ستكون دافعاً له لبذل مزيد من العمل والجهد لخدمة الوطن والمواطنين.

ترقية وزارة الشؤون البلدية والقروية

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"الزعاقي" للمرتبة العاشرة بـ"الشؤون البلدية"
سبق

يتلقى خالد بن محمد الزعاقي، التهاني بمناسبة ترقيته للمرتبة العاشرة في الإدارة العامة للمساحة التابعة لوكالة الأراضي والمساحة في وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وشكر "الزعاقي" المسؤولين على ثقتهم، مؤكدًا أنها ستكون دافعاً له لبذل مزيد من العمل والجهد لخدمة الوطن والمواطنين.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
03:01 PM

"الزعاقي" للمرتبة العاشرة بـ"الشؤون البلدية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يتلقى خالد بن محمد الزعاقي، التهاني بمناسبة ترقيته للمرتبة العاشرة في الإدارة العامة للمساحة التابعة لوكالة الأراضي والمساحة في وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وشكر "الزعاقي" المسؤولين على ثقتهم، مؤكدًا أنها ستكون دافعاً له لبذل مزيد من العمل والجهد لخدمة الوطن والمواطنين.

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