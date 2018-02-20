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تخفيض سرعة الطريق على جسر الخليج بالرياض لـ 50 كلم

يستمر العمل به 4 أشهر لوجود أعمال صيانة على الجسر

نبهت الإدارة العامة للمرور بأنها قررت تخفيض سرعة الطريق على جسر الخليج بالرياض إلى 50 كلم في الساعة، لمدة أربعة أشهر لوجود أعمال صيانة مجدولة تتطلب ذلك.

وقالت الإدارة أنه نظرًا لوجود أعمال صيانة مجدولة، تتعلق بترميم جسر الخليج في الاتجاه الشرقي والغربي والتي تستغرق قرابة أربعة أشهر، ولعدم الرغبة في إغلاق الطريق أمام حركة سير المركبات وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ويتطلب الأمر تخفيض سرعة الطريق.

وأهابت بدورها بكل قائدي المركبات للالتزام بالسرعة المقترحة لحاجة العمل والمحددة بـ 50 كلم.

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تخفيض سرعة الطريق على جسر الخليج بالرياض لـ 50 كلم
سبق

نبهت الإدارة العامة للمرور بأنها قررت تخفيض سرعة الطريق على جسر الخليج بالرياض إلى 50 كلم في الساعة، لمدة أربعة أشهر لوجود أعمال صيانة مجدولة تتطلب ذلك.

وقالت الإدارة أنه نظرًا لوجود أعمال صيانة مجدولة، تتعلق بترميم جسر الخليج في الاتجاه الشرقي والغربي والتي تستغرق قرابة أربعة أشهر، ولعدم الرغبة في إغلاق الطريق أمام حركة سير المركبات وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ويتطلب الأمر تخفيض سرعة الطريق.

وأهابت بدورها بكل قائدي المركبات للالتزام بالسرعة المقترحة لحاجة العمل والمحددة بـ 50 كلم.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
09:35 PM

تخفيض سرعة الطريق على جسر الخليج بالرياض لـ 50 كلم

يستمر العمل به 4 أشهر لوجود أعمال صيانة على الجسر

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
12
23,824

نبهت الإدارة العامة للمرور بأنها قررت تخفيض سرعة الطريق على جسر الخليج بالرياض إلى 50 كلم في الساعة، لمدة أربعة أشهر لوجود أعمال صيانة مجدولة تتطلب ذلك.

وقالت الإدارة أنه نظرًا لوجود أعمال صيانة مجدولة، تتعلق بترميم جسر الخليج في الاتجاه الشرقي والغربي والتي تستغرق قرابة أربعة أشهر، ولعدم الرغبة في إغلاق الطريق أمام حركة سير المركبات وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ويتطلب الأمر تخفيض سرعة الطريق.

وأهابت بدورها بكل قائدي المركبات للالتزام بالسرعة المقترحة لحاجة العمل والمحددة بـ 50 كلم.

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