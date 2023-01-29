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"الأرصاد" تنبِّه 5 مناطق: رؤية غير جيدة بسبب الرطوبة والأتربة المثارة

بينها المدينة المنورة وعسير.. وتنبيهان للجوف.. والحالات تستمر حتى التاسعة صباحًا

أصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الجوف والقصيم وعسير والمدينة المنورة والحدود الشمالية.

وتفصيلاً، خصت "الأرصاد" منطقة الجوف بتنبيهين، وقالت في التنبيه الأول إن المنطقة تشهد رؤية غير جيدة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، وتشمل القريات والأجزاء المجاورة لها والأماكن المفتوحة والطرق السريعة. وتبدأ الحالة الساعة الـ1.30 صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الثلاثاء.

وفي التنبيه الثاني وصفت الحالة في الجوف بأنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مستوى الرؤية الأفقية، وتشمل سكاكا ودومة الجندل وطبرجل والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ1.25صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء.

ونبَّهت الهيئة منطقة عسير بأنها تشهد رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، وتشمل بيشة وتثليث والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ1.30 صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء.

وذكرت أن منطقة القصيم تشهد رؤية غير جيدة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، وتشمل الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وتبدأ الساعة الـ1.35 صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء.

وكذلك نبهت منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد حالة مماثلة من الرؤية غير الجيدة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، وتشمل عرعر وطريف ورفحاء والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ1.35 صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا لمنطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أيضًا رؤية غير جيدة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، وتشمل ينبع والأجزاء المجاورة والطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وتبدأ الساعة الـ1.35 صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء.

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"الأرصاد" تنبِّه 5 مناطق: رؤية غير جيدة بسبب الرطوبة والأتربة المثارة
سبق

أصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الجوف والقصيم وعسير والمدينة المنورة والحدود الشمالية.

وتفصيلاً، خصت "الأرصاد" منطقة الجوف بتنبيهين، وقالت في التنبيه الأول إن المنطقة تشهد رؤية غير جيدة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، وتشمل القريات والأجزاء المجاورة لها والأماكن المفتوحة والطرق السريعة. وتبدأ الحالة الساعة الـ1.30 صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الثلاثاء.

وفي التنبيه الثاني وصفت الحالة في الجوف بأنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مستوى الرؤية الأفقية، وتشمل سكاكا ودومة الجندل وطبرجل والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ1.25صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء.

ونبَّهت الهيئة منطقة عسير بأنها تشهد رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، وتشمل بيشة وتثليث والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ1.30 صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء.

وذكرت أن منطقة القصيم تشهد رؤية غير جيدة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، وتشمل الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وتبدأ الساعة الـ1.35 صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء.

وكذلك نبهت منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد حالة مماثلة من الرؤية غير الجيدة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، وتشمل عرعر وطريف ورفحاء والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ1.35 صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا لمنطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أيضًا رؤية غير جيدة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، وتشمل ينبع والأجزاء المجاورة والطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وتبدأ الساعة الـ1.35 صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
02:02 AM

"الأرصاد" تنبِّه 5 مناطق: رؤية غير جيدة بسبب الرطوبة والأتربة المثارة

بينها المدينة المنورة وعسير.. وتنبيهان للجوف.. والحالات تستمر حتى التاسعة صباحًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الجوف والقصيم وعسير والمدينة المنورة والحدود الشمالية.

وتفصيلاً، خصت "الأرصاد" منطقة الجوف بتنبيهين، وقالت في التنبيه الأول إن المنطقة تشهد رؤية غير جيدة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، وتشمل القريات والأجزاء المجاورة لها والأماكن المفتوحة والطرق السريعة. وتبدأ الحالة الساعة الـ1.30 صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الثلاثاء.

وفي التنبيه الثاني وصفت الحالة في الجوف بأنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مستوى الرؤية الأفقية، وتشمل سكاكا ودومة الجندل وطبرجل والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ1.25صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء.

ونبَّهت الهيئة منطقة عسير بأنها تشهد رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، وتشمل بيشة وتثليث والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ1.30 صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء.

وذكرت أن منطقة القصيم تشهد رؤية غير جيدة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، وتشمل الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وتبدأ الساعة الـ1.35 صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء.

وكذلك نبهت منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد حالة مماثلة من الرؤية غير الجيدة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، وتشمل عرعر وطريف ورفحاء والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ1.35 صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا لمنطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أيضًا رؤية غير جيدة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، وتشمل ينبع والأجزاء المجاورة والطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وتبدأ الساعة الـ1.35 صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء.

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