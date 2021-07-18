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حالة أمطار وبرد وسيول على جازان تستمر حتى 8 مساء

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان للسيول، على محافظات: (أحد المسارحة، والحرث، والدائر، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وضمد، وفيفا، وهروب)، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وستستمر الحالة -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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حالة أمطار وبرد وسيول على جازان تستمر حتى 8 مساء
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان للسيول، على محافظات: (أحد المسارحة، والحرث، والدائر، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وضمد، وفيفا، وهروب)، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وستستمر الحالة -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
10:50 AM

حالة أمطار وبرد وسيول على جازان تستمر حتى 8 مساء

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان للسيول، على محافظات: (أحد المسارحة، والحرث، والدائر، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وضمد، وفيفا، وهروب)، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وستستمر الحالة -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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