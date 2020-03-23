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سويسرا تسجل 1046 إصابة جديدة بـ"كورونا".. وإجمالي الحالات يرتفع إلى 8060

عدد الوفيات زاد بواقع 6

أعلنت السلطات الصحية السويسرية عن تسجيل 1046 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في سويسرا وليختنشتاين إلى 8060 حتى منتصف نهار اليوم (الاثنين).

وبين المكتب الاتحادي للصحة العامة أن عدد الوفيات ارتفع بواقع ستة إلى 66.

فيروس كورونا الجديد

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سويسرا تسجل 1046 إصابة جديدة بـ"كورونا".. وإجمالي الحالات يرتفع إلى 8060
سبق

أعلنت السلطات الصحية السويسرية عن تسجيل 1046 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في سويسرا وليختنشتاين إلى 8060 حتى منتصف نهار اليوم (الاثنين).

وبين المكتب الاتحادي للصحة العامة أن عدد الوفيات ارتفع بواقع ستة إلى 66.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
05:22 PM
اخر تعديل
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
05:55 PM

سويسرا تسجل 1046 إصابة جديدة بـ"كورونا".. وإجمالي الحالات يرتفع إلى 8060

عدد الوفيات زاد بواقع 6

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية السويسرية عن تسجيل 1046 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في سويسرا وليختنشتاين إلى 8060 حتى منتصف نهار اليوم (الاثنين).

وبين المكتب الاتحادي للصحة العامة أن عدد الوفيات ارتفع بواقع ستة إلى 66.

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