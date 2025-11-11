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عبر 4 منافذ.. شاهد إدارة الأمن بالمسجد الحرام تنظم دخول وخروج المصلين

يساهمون في الكشف الحراري وضمان ترك مسافة آمنة والتأكد من لبس الكمام

تساهم الإدارة العامة للأمن والسلامة -ممثلة في إدارة الأمن بالمسجد الحرام- في كثير من المهام التي تصب في إنجاح مهمة التفويج، وتسعى لتقديم أرقى الخدمات الميدانية؛ في ظل الدعم غير المحدود من قِبَل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وقال مدير الإدارة العامة للأمن والسلامة، فايز الحارثي: من مهام الإدارة المساندة في تنظيم المصلين أثناء الطواف، وترك مسافة آمنة بينهم، وتحويلهم بعد الانتهاء من الطواف إلى مصلى الركعتين.

وأضاف: يقوم منسوبو الإدارة بإرشاد المعتمرين لتطبيق التباعد، والحرص على لبس الكمام، وتوجيههم نحو المسار المحدد للمسعى، وعدم الجلوس في المصلى بعد الانتهاء من الركعتين.

وأردف "الحارثي": يساهم أفراد الأمن أيضًا بالكشف الحراري على قاصدي المسجد الحرام مع الجهات الصحية وذلك فور وصولهم إلى أحد الأبواب المحددة للدخول، وتنظيم الحركة في جبل الصفا ومنع الوقوف والتجمع.

وتتولى الإدارة، المساندة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومتابعة التدابير الوقائية، ومراعاة الالتزام بأدوات السلامة.

وينظم منسوبو الأمن دخول وخروج المصلين في الدور الأول والأبواب والسلالم التالية: "سلم (91)، سلم (74)، سلم (84)، سلم الشبيكة، جسر الشبيكة"، إضافة إلى المساندة في منع الجلوس في الأروقة، وتيسير حركة قاصدي المسجد الحرام خلال استخدامهم السلالم الكهربائية.

المسجد الحرام الإدارة العامة للأمن والسلامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر 4 منافذ.. شاهد إدارة الأمن بالمسجد الحرام تنظم دخول وخروج المصلين
سبق

تساهم الإدارة العامة للأمن والسلامة -ممثلة في إدارة الأمن بالمسجد الحرام- في كثير من المهام التي تصب في إنجاح مهمة التفويج، وتسعى لتقديم أرقى الخدمات الميدانية؛ في ظل الدعم غير المحدود من قِبَل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وقال مدير الإدارة العامة للأمن والسلامة، فايز الحارثي: من مهام الإدارة المساندة في تنظيم المصلين أثناء الطواف، وترك مسافة آمنة بينهم، وتحويلهم بعد الانتهاء من الطواف إلى مصلى الركعتين.

وأضاف: يقوم منسوبو الإدارة بإرشاد المعتمرين لتطبيق التباعد، والحرص على لبس الكمام، وتوجيههم نحو المسار المحدد للمسعى، وعدم الجلوس في المصلى بعد الانتهاء من الركعتين.

وأردف "الحارثي": يساهم أفراد الأمن أيضًا بالكشف الحراري على قاصدي المسجد الحرام مع الجهات الصحية وذلك فور وصولهم إلى أحد الأبواب المحددة للدخول، وتنظيم الحركة في جبل الصفا ومنع الوقوف والتجمع.

وتتولى الإدارة، المساندة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومتابعة التدابير الوقائية، ومراعاة الالتزام بأدوات السلامة.

وينظم منسوبو الأمن دخول وخروج المصلين في الدور الأول والأبواب والسلالم التالية: "سلم (91)، سلم (74)، سلم (84)، سلم الشبيكة، جسر الشبيكة"، إضافة إلى المساندة في منع الجلوس في الأروقة، وتيسير حركة قاصدي المسجد الحرام خلال استخدامهم السلالم الكهربائية.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
01:13 PM

عبر 4 منافذ.. شاهد إدارة الأمن بالمسجد الحرام تنظم دخول وخروج المصلين

يساهمون في الكشف الحراري وضمان ترك مسافة آمنة والتأكد من لبس الكمام

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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تساهم الإدارة العامة للأمن والسلامة -ممثلة في إدارة الأمن بالمسجد الحرام- في كثير من المهام التي تصب في إنجاح مهمة التفويج، وتسعى لتقديم أرقى الخدمات الميدانية؛ في ظل الدعم غير المحدود من قِبَل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وقال مدير الإدارة العامة للأمن والسلامة، فايز الحارثي: من مهام الإدارة المساندة في تنظيم المصلين أثناء الطواف، وترك مسافة آمنة بينهم، وتحويلهم بعد الانتهاء من الطواف إلى مصلى الركعتين.

وأضاف: يقوم منسوبو الإدارة بإرشاد المعتمرين لتطبيق التباعد، والحرص على لبس الكمام، وتوجيههم نحو المسار المحدد للمسعى، وعدم الجلوس في المصلى بعد الانتهاء من الركعتين.

وأردف "الحارثي": يساهم أفراد الأمن أيضًا بالكشف الحراري على قاصدي المسجد الحرام مع الجهات الصحية وذلك فور وصولهم إلى أحد الأبواب المحددة للدخول، وتنظيم الحركة في جبل الصفا ومنع الوقوف والتجمع.

وتتولى الإدارة، المساندة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومتابعة التدابير الوقائية، ومراعاة الالتزام بأدوات السلامة.

وينظم منسوبو الأمن دخول وخروج المصلين في الدور الأول والأبواب والسلالم التالية: "سلم (91)، سلم (74)، سلم (84)، سلم الشبيكة، جسر الشبيكة"، إضافة إلى المساندة في منع الجلوس في الأروقة، وتيسير حركة قاصدي المسجد الحرام خلال استخدامهم السلالم الكهربائية.

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