"الزهراني" يفتتح معرض التوعية بأضرار التدخين والمخدرات في مكة

داخل الثانوية الليلية الثامنة بـ"تعليم" المنطقة

افتتح مساعد المدير العام للتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور فهد الزهراني مساء اليوم معرض التوعية بأضرار التدخين والمخدرات، بالثانوية الليلية الثامنة بتعليم مكة، وذلك بالتعاون والشراكة مع مكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة، وجمعية كفى لمكافحة التدخين.

حضر الافتتاح نائب مدير مكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة، المقدم عبدالسلام الزهراني، ومدير إدارة الشؤون الوقائية بمكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة، فريد الميمان، وعضو جمعية كفى، محمد الهوني، ومدير إدارة تعليم الكبار بتعليم مكة، خالد الحارثي، ومدير إدارة التوجيه والإرشاد، سليمان الفيفي ؛وكان في استقبال الحضور قائد المدرسة، محمد العبادي ووكيل المدرسة، هلال النمري.

وتجول الحضور داخل المعرض، للاستماع لمدير إدارة الشؤون الوقائية، فريد الميمان الذي قام بشرح ما يحويه المعرض من أركان، ثم انتقل الجميع لمعرض التدخين الذي تنظمه جمعية كفى لمكافحة التدخين الذي قدم له محمد الهوني عضو الجمعية.

وأكد مساعد المدير العام للشؤون التعليمة، في كلمة بتلك المناسبة، على ضرورة تكامل الجهات الحكومية والمجتمع في توعية الطلاب من خطر المخدرات والتدخين، وما يسببه من فجوة في المجتمع، ويسهم في هدم قيمه ومبادئه.

واعتبر أن عقد مثل تلك المعارض بمثابة الحصانة وخط الدفاع الأول لهم وتوعيتهم بهذا الداء الفتاك، وتثقيف المجتمع من آفة التدخين والمخدرات وأنواعها، والتعريف بالأضرار الوخيمة لهما.

واستعرض "الزهراني" جهود الدولة المبذولة لمكافحة التدخين والمخدرات، وما تبذله وزارة التعليم في هذا الجانب من عطاء مستمر وجهود مبذولة كلها لأجل حماية أبنائنا الطلاب من هذه الآفة.

وقال الزهراني في رسالته لأبنائه الدارسين: "أنتم مستهدفون من أعداء وطنكم وبعزيمتكم وقوة إيمانكم تستطيعون التصدي لهذه الحملات والتحديات التي يريدها أعداء البلاد لأبناء هذا البلد لتحد من تقدمكم وتطوركم فأنتم قادرون على تجاوزها ونحن نفخر بكم".

واختتم الدكتور فهد كلمته بإبداء سروره لما رآه من تكامل بين الجهات الحكومية في التوعية مشيداً بالمعرض المقام كونه خط الدفاع الأول والحماية الأولى وسيكون له أثره في تقديم رسالة توعوية بهدف رفع الوعي لدى أفراد المجتمع بما يحقق السلامة من تلك الآفة، شاكراً جهود إدارة التوجيه والإرشاد وإدارة تعليم الكبار في إقامة مثل هذه اللقاءات التوعوية والمعارض التثقيفية للمساهمة في حماية أبنائنا الطلاب داعياً الله أن يحفظ عقيدتنا ودولتنا وشبابنا شاكراً قائد المدرسة والمرشيدين الطلابين.

من جانبه، شكر مدير إدارة تعليم الكبار خالد الحارثي لمساعد مدير التعليم رعايته وتشريفه عاداً ذلك بالدافع والداعم القوي لنجاح مثل هذه المعارض للدارسين ورفع الوعي لديهم.

وأشار مدير التوجيه والإرشاد بتعليم مكة سليمان الفيفي إلى أن المملكة تعتبر من أوائل الدول التي تصدت لآفة المخدرات، وتعد ثالث أقوى دولة لمكافحة المخدرات.

وعدّ التدخين البوابة الأولى للوقوع في براثن المخدرات، منوهاً بضرورة الاستفادة من هذه المعارض بما يعود على طلاب المدارس بالنفع والفائدة.

وألقى وكيل المدرسة هلال النمري كلمة نيابة عن مدير المدرسة محمد العبادي بين فيها الدور الكبير للتوعية وأهمية إقامة مثل هذه المعارض لما لها من أثر إيجابي في تنوير عقول الدارسين من هذه الآفة، مستعرضاً جهود إدارة التعليم المبذولة في ذلك الجانب، واختتم الحفل بتكريم المشاركين والمساهمين في المعرض.

ويهدف المعرض لنشر ثقافة الوعي لدى الدارسين في المدارس الليلية عن أضرار التدخين والمخدرات، ويمتد المعرض لأربعة أيام يستقبل خلالها الدارسين من المدارس الليلية بهدف تعزيز حصانة المجتمع من المخدرات والإسهام في الحد من انتشارها بين أفراده وتفعيل دور أفراد الأسرة في المجتمع بأهمية العقل الوقائي وزيادة الوعي بأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية والتدخين وتعزيز المشاركة لأفراد المجتمع المدني ومؤسساته في مجال مكافحة المخدرات والتدخين.